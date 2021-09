''Seriedade e transparência'' para enfrentar crise hídrica

Bolsonaro está em quarentena no Palácio da Alvorada, mas fez pronunciamento virtual para novo debate na ONU (foto: John Minchillo/POOL/AFP)





Brasília – Três dias depois de discursar na abertura da 76ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se pronunciar, agora virtualmente, em evento da entidade internacional. Ele afirmou ontem durante discurso no Diálogo de Alto Nível em Energia (High-Level Dialogue on Energy) da ONU que o governo brasileiro enfrenta com "planejamento, seriedade e transparência" a crise hídrica no país. O evento foi convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para tratar exclusivamente do tema geração de energia com vistas à redução das emissões de carbono e cumprimento do Acordo de Paris sobre o clima.





Bolsonaro está em quarentena no Palácio da Alvorada desde que voltou de Nova York, em razão do teste positivo para COVID-19 do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estava na comitiva presidencial. "Apesar da situação privilegiada da nossa matriz energética, não estamos de braços cruzados. Queremos contribuir para o desafio coletivo desse processo de transição. São tarefas enormes que o mundo tem pela frente: aprofundar a descarbonização nos transportes, ampliar a geração de energia para as nossas necessidades de desenvolvimento ou ainda lidar com os desafios climáticos, como, por exemplo, a atual escassez hídrica do Brasil, que estamos enfrentando com planejamento seriedade e transparência", disse.





O presidente citou ainda que o país mantém o pacto sobre biocombustíveis que visa à redução da intensidade de carbono na matriz de transportes brasileira em 620 milhões de toneladas de carbono em 10 anos, por meio da implementação dos mecanismos da política nacional de biocombustíveis (RenovaBio) com o objetivo de reduzir a emissão de gases de efeito estufa.





No pronunciamento virtual, que durou pouco mais de 5 minutos, Bolsonaro lembrou que a matriz energética da maioria dos países, baseada majoritariamente em fontes fósseis, é a principal responsável pela mudança do clima e destacou o protagonismo do Brasil na geração de energia por meio de fontes renováveis. "O Brasil tem, de longe, a matriz energética mais limpa entre as grandes economias do mundo. Mais de 47% da nossa matriz energética e mais de 80% da nossa matriz elétrica são renováveis. Somos exemplos de transição energética, processo que, no Brasil, teve início nos anos 1970".





Em janeiro deste ano, quando a ONU lançou o Diálogo de Alto Nível sobre Energia, o Brasil foi selecionado como país líder no tema da transição energética, um dos eixos centrais da iniciativa. Segundo Bolsonaro, ao longo desse período de interlocução multilateral, o Brasil estabeleceu "intensa interação" com parceiros e participou ativamente dos trabalhos técnicos. "Na transição energética global, para a qual temos dado contribuição significativa como país, não há receita única. Todas as fontes de energia limpa e todas as tecnologias disponíveis terão papel importante na transição", enfatizou o presidente.





IMPEACHMENT





Em entrevista à revista Veja na quinta-feira, Bolsonaro descarta a possibilidade de golpe no país. ''Daqui pra lá, a chance de um golpe é zero. De lá pra cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade'', disse ele, ao se referir aos pedidos de processo de impeachment que estão na Câmara.





Quanto ao voto impresso, ele disse que "não melaria" as eleições do ano que vem mesmo que o projeto não seja implantado. “Olha só: vai ter eleição, não vou melar, fique tranquilo, vai ter eleição. O que o Barroso está fazendo? Ele tem uma portaria deles, lá, do TSE, onde tem vários setores da sociedade, onde tem as Forças Armadas, que estão participando do processo a partir de agora. (...) Com as Forças Armadas participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico.”