Bolsonaro critica CPI e a CoronaVac

Bolsonaro fez a live no Palácio da Alvorada, onde está em quarentena (foto: Facebook/Divulgação)



Brasília – O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, em sua transmissão semanal pela internet, que a Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID não investigou nada nem conseguiu comprovar envolvimento do seu governo federal em corrupção. "Não tem o que achar no meu governo”, disse.





“Ter corrupção, como aconteceu há pouco tempo no Brasil, pela governabilidade, não existe. Nosso ministério está redondinho. Dificilmente vai passar alguma coisa, se passar vamos tomar as providências”, afirmou.





Ele disse também, que, se algo aconteceu, pode ter sido pela tentativa de “algum servidor querer se aproveitar de alguma forma”. Uma das investigações da CPI é sobre a negociação de R$ 1,6 bilhão entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos para compra da vacina indiana Covaxin. Bolsonaro também comentou a confusão entre o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL) e o senador governista Jorginho de Mello (PL-SC), na sessão de ontem. Ele chamou o episódio de “baixaria”.





Bolsonaro voltou a criticar a vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, contra COVID-19), após o ministro da Saúde Marcelo Queiroga testar positivo para a doença. “A gente lamenta as mortes no Brasil e no mundo, mas a realidade é completamente diferente. Eu dizia lá atrás que temos que enfrentar o vírus, é uma chuva e vai pegar em todo mundo”, disse o presidente durante a live. Segundo ele, Queiroga seguiu todas as regras contra a doença e foi infectado. “Estão vendo agora o ministro Queiroga, que tomou as duas doses da CoronaVac e está infectado? Vivia de máscara e estava infectado. Você pode atrasar, mas dificilmente você vai evitar”, disse.





Após criticar a vacina, Bolsonaro ainda citou o tratamento precoce com hidroxicloroquina, que é comprovadamente ineficiente para o novo coronavírus. “O que o mundo tem que se preparar é quem quer tomar a vacina, demos as condições. Somos o terceiro país que proporcionalmente mais vacinou no mundo. Quem acredita em outra forma de tratamento como falei na ONU, que eu respeito a autonomia do médico, você vai no médico e ele tem o direito de algo que não se tem comprovadamente nada para aquele tipo de doença, ele tem o direito de comum acordo com o paciente de indicar”, disse.





O presidente ainda disse estar dentro do seu direito de optar pelo tratamento precoce e que se sentir mal novamente ele volta a tomar a hidroxicloroquina. “Eu fui infectado ano passado e tomei um negócio que vocês sabem o que foi, mas se falar cai a live. Se eu me sentir mal, vou tomar de novo. É um direito meu p***. É o que eu falei há um tempo atrás e fui criticado, que quando eu tenho problema de estômago, eu tomo Coca-Cola e é problema meu, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, é minha vida que tá em risco”, afirmou.





BOLSA

O presidente comentou o protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) na Bolsa de Valores de São Paulo e culpou “a política do fique em casa que a economia a gente vê depois”, adotada para conter a disseminação do novo coronavírus. Bolsonaro criticou o líder do movimento, Guilherme Boulos (Psol). “Guilherme Boulos e sua 'turminha de gente fina' invadindo a Bolsa de Valores de São Paulo. Eu já ouvi muita gente do mercado contra mim e favorável à esquerda. Tiveram um pequeno exemplo agora da esquerda que não voltou ao poder, mas viram como eles adoram a iniciativa privada”, disse.

(foto: LUCAS MARTINS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP)

BOLSA OCUPADA

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ocupou, ontem à tarde, o hall interno da sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em um protesto contra fome, desemprego e desigualdade social. A ação foi apoiada por partidos de esquerda e por outros movimentos sociais. Os integrantes gritaram palavras de ordem e culparam o presidente Jair Bolsonaro pela crise econômico do país. Disseram que a pobreza aumenta, enquanto os bancos têm lucros e aumento de grandes fortunas, com o surgimento de 42 novos bilionários, em refererência à revista Forbes. “Ocupamos a Bolsa de Valores de São Paulo, maior símbolo da especulação e da desigualdade social. Enquanto as empresas lucram, o povo passa fome e o trabalho é cada vez mais precário. Quem segura o Bolsonaro lá são os donos do mercado!”, afirmou o grupo em uma rede social. Não houve confronto na ocupação.