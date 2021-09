Silêncio de empresário é ameaçado com prisão pelo senadores da CPI da COVID

As respostas evasivas e o uso do direito constitucional de ficar em silêncio, avalizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de habeas corpus, poderá levar à prisão, a pedido dos senadores, o empresário Danilo Trento, diretor Institucional da Precisa. Ele é o depoente da CPI da COVID, nesta quinta-feira (23/9).





Família Bolsonaro



Suspeito de ter participado das negociações para a compra de testes e da vacina indiana Covaxin, ele participa de depoimento à CPI da COVID, que precisou ser suspenso diante do comportamento do empresário.O contrato de compra da Covaxin previa desembolso de R$ 1,6 bilhão para 20 milhões de doses, mas foi encerrado depois de uma série de denúncias de irregularidades, incluindo a constatação de fraude nos documentos enviados pela Precisa.

O empresário chegou a se negar a responder aos senadores se tinha relação com a família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Diante da recusa do empresário em responder perguntas básicas aos membros da CPI, o senador Humberto Costa (PT/BA) estranhou e ironizou: "Isso não incrimina ninguém", afirmou, diante da resposta de Trento. "Usarei o meu direito de permanecer calado", respondeu ao ser questionado sobre a convivência coma família presidencial.



Diante da reação de Costa e de outros senadores, o empresário disse: "Não tenho relação com a família Bolsonaro. Com uns publicamente, outros em eventos", aludiu à sua convivência com o presidente e seus filhos.



Ele também chegou a se negar a fornecer o endereço da empresa onde trabalha, escorado no direito constitucional de permanecer em silêncio.

Quebra de sigilo

A CPI da COVID já pediu a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Trento.



Em suas poucas respostas à CPI, o empresário disse que, na condição de diretor Institucional, ele não participou das negociações para a compra da vacina indiana.



Trento é suspeito de ter participado das negociações para a compra da vacina indiana Covaxin.



O empresário teria viajado à Índia com o diretor da Precisa, Francisco Maximiano.



O que é uma CPI?

comissões parlamentares de inquérito (CPIs) são instrumentos usados por integrantes do Poder Legislativo (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) para investigar fato determinado de grande relevância ligado à vida econômica, social ou legal do país, de um estado ou de um município. Embora tenham poderes de Justiça e uma série de prerrogativas, comitês do tipo não podem estabelecer condenações a pessoas.



