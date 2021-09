Ao contrário do que disse Bolsonaro, Brasil não pagou auxílio de US$800

Bolsonaro na 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU (foto: EDUARDO MUNOZ / POOL / AFP) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou nesta terça-feira (21/9) na 76ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o chefe do Executivo, o auxílio emergencial pago foi de US$ 274 a mais do que o real valor pago pelo governo às famílias de baixa renda.













O pagamento do auxílio emergencial começou a ser feito em abril de 2020 para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia de COVID-19. O valor inicial propsto pelo governo federal seria de R$ 2000. Mas após pressão da oposição, as três primeiras parcelas foram de R$ 600, beneficiando mais de 66 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Cidadania.



As outras quatro parcelas seguintes foram reduzidas. O valor médio foi de R$ 250, com exceção das mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que recebem R$ 375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), que recebem R$ 150.





No discurso da ONU , Bolsonaro afirmou que foi pago auxílio de US$ 800, valor acima do que foi distribuído. Se considerar que atualmente o dólar vale R$ 5,32, os três cenários das quatro últimas parcelas ficam abaixo do divulgado pelo presidente aos demais líderes mundiais.





Somando as três primeiras parcelas, o valor é de R$ 1.800. Considerando o valor médio de R$ 250 nas quatro últimas, o total chega a R$ 2.800, que corresponde a US$ 526. Isso representa US$ 274 a menos do que o valor anunciado pelo presidente.





Caso seja feita avaliação com o valor recebido pelas mulheres chefes de família monoparental, a soma resulta em um valor US$ 620, ou seja, US$ 180 a menos. Por fim, considerando os indivíduos que moram sozinhos, o valor anunciado pelo presidente foi de US$ 349 a menos do que a realidade.





Nas redes sociais, internautas cobram o restante do valor:





Bolsonaro disse que pagou 800 dólares de Auxílio Emergencial. Com o dólar a 5,32, os beneficiários deveriam ter recebido cerca de R$ 4.256 CADA. O povo recebeu esse dinheiro? Bolsonaro é um mentiroso compulsivo! %u2014 Randolfe Rodrigues %uD83D%uDC89%uD83D%uDC53 (@randolfeap) September 21, 2021





caralho meus 800 dolares nao chegaram! nem os de nenhum amigo meu. bixo podre safado cagalhão desonesto abjeto lixo mentiroso calhorda radioativo cagado de uma figa. https://t.co/SpjVago8I0 %u2014 Lucas Silveira (@lucasfresno) September 21, 2021





O cara gasta uma fortuna de recursos públicos pra comer pizza na rua, atacar a imprensa, defender cloroquina e meter um caô de auxílio de 800 dólares diante do mundo. Que vergonha meu Deus %u2014 Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) September 21, 2021









Esta é a terceira participação de Bolsonaro na ONU desde que assumiu o mandato, em 2019. O representante do Brasil é sempre o primeiro a discursar desde 1947.