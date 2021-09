Novo projeto limita a remoção de fake news

O presidente da República, Jair Bolsonaro, que desembarcou na noite de ontem em Nova York para participar da 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a enviou ao Congresso Nacional novo projeto de lei que pretende mudar o Marco Civil da Internet e dificultar a remoção de conteúdos por parte das grandes plataformas de redes sociais. A ideia é vista por especialistas como uma forma de limitar a moderação na internet e facilitar as fake news. O novo projeto anunciado ontem pelo governo é uma tentativa de ressuscitar a Medida Provisória 1.068, que tinha a mesma finalidade e foi editada por Bolsonaro às vésperas dos atos de 7 de setembro.





Em derrota para o Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), devolveu a medida e anulou os efeitos das mudanças estabelecidas por Bolsonaro para agradar aos seguidores que vêm sendo impactados com a remoção de conteúdos que violam as políticas das redes sociais. Para o governo, o projeto defende “princípios da liberdade de expressão, de comunicação e manifestação de pensamento” e garante que “as relações entre usuários e provedores de redes sociais ocorram em um contexto marcado pela segurança jurídica e pelo respeito aos direitos fundamentais”.





Conforme pretendia a medida provisória e, agora, quer o projeto do Executivo, empresas como Instagram, Twitter e Facebook teriam obstáculos para realizar a remoção de conteúdo. Com a medida em vigor, por exemplo, teriam mais dificuldades para tirar do ar ameaças ao sistema democrático e notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e sobre vacinas.





No último dia 14, Bolsonaro participou de um evento para entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicações. Na ocasião, o presidente afirmou que a disseminação das fake news não deve ser regulamentada no país. “Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada?”, declarou o chefe do Executivo. “Não precisamos regular isso aí, deixemos o povo à vontade.”









(foto: Reprodução Twitter)

Pizza em pé Por não ter sido vacinado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comeu pizza na rua, em pé, ontem, em Nova York, nos Estados Unidos. A cidade exige passaporte de vacina contra a COVID-19 em ambientes fechados. No "jantar" do lado de fora do restaurante, Bolsonaro estava acompanhado de auxiliares, que também comeram de pé. Entre eles, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Já o presidente do Senado afirmou que “a mera tramitação da medida provisória (…) já constitui fator de abalo ao desempenho do mister constitucional do Congresso Nacional” ao devolver a MP das Fake News. Disse ainda que a medida tratava do mesmo tema de um projeto de lei que já foi aprovado pelos senadores e enviado à Câmara, onde é analisado por um grupo de trabalho. Disse ainda que a MP poderia gerar insegurança jurídica.





Para melhorar a imagem do país

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viajou ontem rumo à 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Esta é a terceira vez que o chefe do Executivo brasileiro participa do evento. Desde 1955, o Brasil é o responsável pelo discurso de abertura, logo após as falas dos representantes da anfitriã, ONU. O mandatário entrou pela porta dos fundos do Hotel Intercontinental Barclay, em Nova York. Alguns poucos manifestantes contra o governo aguardavam com faixas na porta do hotel. Não havia apoiadores do presidente no local.





Um dos desafios de Bolsonaro na Assembleia é tentar melhorar a percepção de líderes de outras nações sobre o Brasil. A comitiva do presidente a Nova York tem oito ministros. Entre eles, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França; do Meio Ambiente, Joaquim Leite; da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Também estarão presentes o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.





Os ministros Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno, da Secretaria-Geral e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, respectivamente, também viajaram para os Estados Unidos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a ser anunciado em publicação do Diário Oficial como parte da comitiva, mas não viajou. Também acompanham Bolsonaro a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Bolsonaro deve ter encontros com lideranças conservadoras. A primeira, hoje, será com o primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson. No dia seguinte, o presidente se encontrará com o presidente conservador da Polônia, Andrzej Duda, eleito em 2020.