Romeu Zema diz que Minas deve aderir ao regime de recuperação fiscal

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), disse ontem que, "muito provavelmente", o estado vai aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para equacionar a dívida com a União, conforme intimação enviada à gestão estadual pelo Supremo Tribunal Federal (SFT). A intimação enviada pelo STF, por meio do ministro Luís Roberto Barroso, cobrou do estado a necessidade de ações concretas em direção à adesão ao RRF. Minas tem atualmente liminares na corte que suspendem o pagamento da dívida com a União enquanto não há a adesão ao regime.





No documento, Barroso informou que a manutenção das liminares poderia ficar insustentável caso não haja uma ação efetiva por parte do estado para resolver o problema fiscal. O receio é que haja a queda das liminares, o que obrigaria o estado a arcar, de uma vez, com o pagamento de R$ 26 bilhões, prejudicando, por exemplo, o pagamento de servidores e serviços essenciais. Além disso, o governo estadual teria que retomar a quitação de parcelas que superam a ordem de R$ 8 bilhões.





Preocupado com o "ultimato" enviado pelo STF sobre a adesão de Minas ao Regime de Recuperação Fiscal, na segunda-feira, o governador Romeu Zema se reuniu com os representantes dos poderes estaduais para tratar da dívida com a União. Em visita a Montes Claros, ao ser questionado pelo Estado de Minas sobre a questão, Zema disse que durante o encontro com os representantes dos poderes estaduais mostrou que o estado vive um quadro financeiro difícil e que, caso as liminares em torno da dívida com a Uniao venham a cair, "isso acarretaria uma situação extremamente frágil".





''Precisamos encontrar uma solução. Nesta semana, uma equipe da Secretaria de Estado da Fazenda está se reunindo com cada um dos poderes individualmente para mostrar detalhes do Regime de Recuperação Fiscal", afirmou Zema. "E, com certeza, os poderes vão ver que o Regime de Recuperação Fiscal passou por profundas alterações no início deste ano, sendo muito diferente do antigo (o RFF), e deverá ser o melhor caminho a ser adotado por Minas Gerais", completou.





O chefe do Executivo mineiro adiantou que, logo após a análise da situação por parte dos poderes, deverá encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei relativo à adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal, com destaque para a dívida com a União.





Participaram do encontro com o governador Romeu Zema para tratar do RFF o presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV); o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Lemes; o defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio; e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), Mauri Torres, além do secretário de Governo, Igor Eto; e do advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa.





ANEL

Zema autorizou ontem as obras do Anel Rodoviário Leste e do Anel Rodoviário Norte de Montes Claros. Os serviços serão realizados por meio de alocações no contrato de concessão para a empresa Eco 135, que administra a BR-135, ligação entre Montes Claros e Belo Horizonte. Serão aplicados R$ 100 milhões na construção do Anel Rodoviário Norte, entre a BR-251 (saída para Francisco Sá/Salinas) e a BR-135 (estrada para Januária). A ECO 135 também será responsável pela construção de um novo trecho ("alça") do Anel Rodoviário Leste, na BR-135 (saída para Bocaiúva), no valor de R$ 50 milhões.





O novo trecho sairá da BR-135 e passará próximo ao terreno do 55º Batalhão de Infantaria do Exército, até alcançar o atual Anel Rodoviário, perto da estrada de Juramento. Dessa forma, vai tirar o trânsito pesado de caminhões e carretas da área urbana (entre os bairros Santo Antônio, Alto Boa Vista e Sion).





Na oportunidade, o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), lembrou que a conclusão do contorno rodoviário da cidade é reivindicada pela população e prometida por vários governos, mas que nunca saiu do papel. Ele destacou a importância da obra para a retirada do tráfego de veículos de cargas da área urbana do município.





O governador ressaltou ainda a importância da busca da parceria do poder público com a iniciativa privada para a execução de obras, "pois o estado, sozinho, não tem condições para levar adiante um empreendimento desse porte". Ele também destacou que é preciso "romper as vaidades". "Existia uma certa fogueira de vaidades (em torno da obra do contorno rodoviário de Montes Claros). Cada um querendo ser pai (da obra) e não existe pai desse grande projeto. O que existiu foi um esforço de todos para que ele (o projeto) pudesse ser concluído", assegurou Zema.