Decepção: Votação do TRF-6 na CCJ do Senado é adiada por uma semana

Antonio Anastasia, relator do projeto na CCJ, é a favor da criação do TRF-6 (foto: Leopoldo Silva/Senado Federal) A votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal do projeto de lei que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) foi adiada nesta quarta-feira (15/08). O adiamento por uma semana se deu após pedido de vista solicitado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).









"Se trata de uma iniciativa do Poder Judiciário para permitir a desconcentração do TRF-1, hoje o maior do Brasil, criando-se a unidade no estado de Minas Gerais. Na realidade, nós temos hoje que cerca de 40% do movimento deste tribunal é do estado de Minas, e evidentemente há um atraso muito grande na tramitação dos projetos relativos a todos os estados neste tribunal", afirmou, nesta quarta.





"Não há despesa criada, senhor presidente. A transformação de cargos se dá dentro da estrutura atualmente existente. Está comprovado no relatório, como foi feito na Câmara, que não há criação, portanto, de novas despesas para a criação da unidade", completou.





"O presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, vai pautar esse projeto de criação do tribunal federal em Minas e nós, em sequência, pautaremos no plenário para submeter à maioria dos senadores essa grande realização para a justiça federal brasileira", afirmou.