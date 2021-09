Acordo vai garantir dinheiro ao BDMG

Com a articulação do presidente do Senado, o Diário Oficial da União (DOU) traz hoje o acordo constitutivo do Brasil com o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura (BAII), que deve possibilitar ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) a obtenção de empréstimo de US$ 100 milhões para investimentos em áreas distintas do estado. O decreto que viabiliza o acordo vai assegurar o pagamento de US$ 1 milhão para quitar a dívida da União com o banco asiático. Com isso, o BDMG ganha espaço para viabilizar o empréstimo.





De acordo com o representante de Rodrigo Pacheco no anúncio da celebração do acordo, o diretor de Assuntos Técnicos e Jurídicos do Senado Federal, Alexandre Silveira, o Congresso foi responsável por uma interlocução firme com a Casa Civil, com o Ministério da Economia, em defesa de todo o Brasil, já que outros estados também poderão fazer contratação deste empréstimo. “Em especial, foi uma defesa de Minas Gerais”, disse.





Com os recursos, Minas vai poder abrir crédito para investimentos em projetos voltados para o transporte, telecomunicações, desenvolvimento agrícola, saneamento, proteção ambiental, desenvolvimento urbano e logística, além de auxílio a pequenas e médias empresas. “Foi um trabalho árduo, mas que vai gerar um grande resultado para vida dos mineiros, que é o que nos interessa. Afinal, o valor total que pode ser destinado a Minas Gerais é de US$ 100 milhões, quase R$ 500 milhões para investir no fomento das diversas áreas da economia mineira”, afirmou Silveira.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes