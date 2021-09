Senado vai acelerar projeto do Tribunal Federal em Minas

Estado, que já conta com a primeira instância, ganhará reforço com a segunda instância sem necessidade de gastos adicionais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 29/8/20)





Presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) aguarda somente a apreciação do projeto de lei que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa para pautá-lo no plenário. O texto está na pauta da reunião de hoje da comissão temática, quando o parecer do senador Antonio Anastasia (PSD-MG), relator da matéria, deve ser apreciado.





“O presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, vai pautar esse projeto de criação do tribunal federal em Minas e nós, em sequência, o pautaremos no plenário para submeter à maioria dos senadores essa grande realização para a justiça federal brasileira”, disse Pacheco ontem, durante participação na 17ª Conferência Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG).





Anastasia emitiu parecer favorável à criação do TRF-6, tribunal exclusivo para Minas Gerais e que retira o estado do TRF-1. No parecer, o senador pontua: “Cabe frisar também que o projeto não promove aumento de despesa. A criação de cargos e funções nele previstas se dá com correspondente extinção de outros cargos e funções, de modo a não gerar impacto orçamentário”.





Outro ponto citado no relatório é o acúmulo de temas ligados a Minas no TRF-1 (38% de todas as demandas, segundo Rodrigo Pacheco), o que desafogaria alguns estados. Anastasia afirma que os argumentos “apontam para a conveniência de se criar um TRF”. O projeto de lei que cria o TRF-6, demanda antiga dos profissionais do direito e outras autoridades em Minas, está no Senado desde agosto de 2020, quando foi aprovado definitivamente pela Câmara dos Deputados. No evento de ontem, Pacheco afirmou que esta pode ser a maior necessidade do âmbito jurídico nacional atual.





“É uma lógica inteligente, talvez seja a maior necessidade da Justiça brasileira hoje, que é destravar e desafogar o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e essa lógica nós estamos trabalhando com os senadores para demonstrar que este projeto de lei, além de ser muito importante para a Justiça, porque se cria uma segunda instância em Minas Gerais através de um tribunal, dando-se eficiência à prestação jurisdicional, ao mesmo tempo não se criam novas despesas, porque a despesa e o orçamento da Justiça Federal de primeira instância será realocada”, disse.





Pacheco também afirmou que os senadores, especialmente os mineiros (Carlos Viana – PSD – é o outro componente da bancada na Casa), trabalharam pela criação do tribunal. “Estamos trabalhando e buscando uma convergência em torno desse projeto do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que é um tribunal de Minas, que não é simplesmente um privilégio para Minas Gerais, absolutamente.”