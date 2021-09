Câmara aprova a extinção da BHTrans

A criação da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), prevista no Projeto de Lei 160/2021, de autoria do Executivo, foi aprovada em primeiro turno pelo plenário da Câmara Municipal ontem. A proposta também extingue a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTrans) e reformula o sistema de mobilidade e transporte público da capital mineira. Na justificativa do projeto, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) explica que a criação da Sumob vai contribuir para modernizar o planejamento e a gestão da mobilidade urbana e do serviço de transporte, "viabilizando a adoção de soluções eficientes e adequadas ao atendimento das demandas dos cidadãos".





A atuação da BHTrans é alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara que investiga possíveis fraudes no processo de licitações de empresas de transportes de passageiros. Após várias denúncias de irregularidades envolvendo a empresa, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu apresentar projeto extinguindo a BHTrans e criando a Sumob.





O projeto foi aprovado com 37 votos a favor e 3 contra. Para aprovação, o texto dependia do voto favorável de dois terços da Câmara (28 vereadores). Dezenas de emendas parlamentares foram apresentadas ao projeto inicial e serão avaliadas no segundo turno da votação. O projeto chegou ao Legislativo em 15 de julho e passou pelas comissões de Legislação e Justiça, Administração Pública, Desenvolvimento Econômico, e Transporte e Sistema Viário. Na última quarta-feira, o texto também recebeu cinco emendas.





A proposição autoriza o Executivo a extinguir a BHTrans, em até 15 anos, a partir da vigência da nova lei. Conforme o texto, isso pode ocorrer antes, caso seja declarada a vacância de todos os cargos existentes na estrutura da empresa. Também a partir da vigência da lei (se aprovado o projeto) ficaria extinto o plano de carreira dos empregados públicos e proibido o ingresso de novos funcionários.





Os empregados da BHTrans, porém, poderiam ser cedidos a outros órgãos e entidades do Poder Executivo, respeitadas a carga horária, atribuições e escolaridade. Os saldos remanescentes da empresa seriam destinados ao FMU.





Cerca de 40 funcionários da BHTrans protestaram em frente à Câmara Municipal durante a votação do projeto, com o argumento de que não houve debate sobre a extinção da empresa. Pedro Paulo da Cunha, servidor da BHTrans, disse que não houve debate e que o projeto é inconstitucional. "Tinha que ser um projeto de lei pra extinguir a BHTrans e outro pra criar a Superintendência de Mobilidade. As emendas propostas pelos vereadores não vão salvar nossos empregos", afirmou ele ao site G1.