PSDB-MG fecha apoio ao governador Eduardo Leite nas prévias tucanas

Governador Eduardo Leite é um dos pré-candidatos do PSDB na corrida presidencial (foto: AGÊNCIA PARATINI/AFP)





O PSDB de Minas Gerais fechou apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias para disputar a indicação do candidato do partido nas eleições presidenciais de 2022. As conversas, que ocorreram em conjunto com as bancadas estadual e federal da legenda, também contaram com a presença do vice-governador de Minas, Paulo Brant. As prévias do PSDB estão marcadas para 21 de novembro. Se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta de votos válidos, haverá um segundo turno no dia 28 do mesmo mês.





Em conversa com o Estado de Minas, o presidente do PSDB mineiro, deputado federal Paulo Abi-Ackel, disse que a principal qualidade vista pela legenda no estado em Eduardo Leite foi a capacidade de dialogar com as outras forças de centro. Essa interlocução poderia fazer do governador do Rio Grande do Sul uma terceira via consolidada contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial.





“O mineiro acredita que Eduardo Leite tem condições de ser o representante não do partido, mas do centro político brasileiro. Ele é benquisto por outras forças de outros partidos. Não adianta você eleger um candidato do PSDB que vai dividir o centro, que não vai conseguir aglutinar o centro. Quem tem mais condições de contribuir é o Eduardo Leite”, disse Abi-Ackel.





Além de Eduardo Leite, disputam as prévias o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, o senador cearense Tasso Jereissati, e o governador de São Paulo, João Doria. No mês passado, em entrevista ao programa “Roda viva”, da TV Cultura, João Doria expôs a divisão no PSDB após chamar o deputado federal Aécio Neves de "covarde" e de “pária” dentro do partido.





Na ocasião, Abi-Ackel lamentou as declarações de João Doria e disse que o governador de São Paulo desconsiderou toda a carreira política de Aécio Neves. Para o presidente do partido em Minas, Doria esqueceu que "Aécio tem uma enorme folha de contribuições ao próprio PSDB, partido que presidiu”, e que o comportamento de Doria não ajuda o partido.