TCU suspende auditor que fez ''relatório paralelo''

Em depoimento à CPI em agosto, Alexandre Marques disse que seu relatório foi adulterado (foto: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO - 17/8/21)



Brasília – O Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu por 45 dias o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques de suas funções na corte, sem direito a salário. A decisão é da comissão do tribunal criada para estudar punição ao servidor. Ele é autor de levantamento não oficial que contestava o número de mortes por COVID em 2020 e indicava, sem amparo técnico, que o número poderia ser 50% menor do que o informado oficialmente. Esses dados chegaram a ser usados pelo presidente Jair Bolsonaro para justificar manipulação de estatísticas sobre a pandemia.





"O fato teve o potencial de provocar uma crise institucional entre a corte e o Poder Executivo, com graves constrangimentos para todos os integrantes desta Casa", declarou a comissão do TCU no documento que informou a suspensão. A pesquisa extraoficial de Marques aponta ''supernotificação'' de óbitos por COVID. Em 2020, morreram 195 mil pessoas em decorrência do novo coronavírus no Brasil. O relatório foi incluído no sistema do TCU sem que constasse de qualquer processo do órgão.





Esse documento foi citado por Bolsonaro, para supostamente comprovar sua tese de que cerca de metade dos óbitos registrados como COVID-19 não seriam causados pela doença. O tribunal o desmentiu no mesmo dia. Alexandre Marques disse em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado que o texto foi repassado ao seu pai, Ricardo Silva Marques, que o enviou a Bolsonaro. O pai do auditor é amigo do presidente e tem cargo na Petrobras.





Alexandre chegou a ser indicado para assumir a Diretoria de Compliance do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mas teve seu nome vetado pelo regimento interno do tribunal, que não permite que um servidor da corte seja cedido para uma instituição que pudesse ser alvo de apuração da própria corte de Contas.





Em depoimento à CPI da COVID, em agosto, Alexandre Marques alegou que o levantamento extraoficial que fez foi adulterado antes de ser usado por Bolsonaro para questionar o número de óbitos pelo novo coronavírus . O auditor admitiu aos senadores que produziu o documento levantando um questionamento sobre o registro de mortes no país, mas reconheceu que o relatório não era oficial da corte de Contas. Bolsonaro usou o levantamento paralelo no início de junho para apontar uma suposta subnotificação nos dados, atribuindo a autoria ao TCU, alegação desmentida pelo próprio tribunal.





Após a declaração de Bolsonaro, uma versão do documento circulou no formato PDF e com selo do TCU, características normalmente usadas em relatórios oficiais. O auditor, no entanto, afirmou que produziu o levantamento no formato Word e sem qualquer inscrição oficial do tribunal. Aos senadores, o auditor disse que seu pai, Ricardo Silva Marques, foi quem encaminhou o levantamento a Bolsonaro. Marques negou que a alteração tenha sido feita pelo pai e disse não saber sobre a origem da adulteração. "Isso realmente eu não tenho como responder, porque, a partir do momento em que o arquivo cai na mão de outras pessoas.... hoje em dia a internet tudo viraliza, né? Tudo é compartilhado rapidamente, então não tem como eu presumir a autoria de ninguém dessa alteração", declarou.





De acordo com o depoente, o documento foi compartilhado com auditores do TCU em 31 de maio e enviado ao pai em 6 de junho, um dia antes de Bolsonaro citar o relatório paralelo. Integrantes da CPI afirmaram na ocasião que Bolsonaro cometeu crime ao alterar o relatório paralelo para questionar o número de mortes pela covid-19. O vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que o chefe do Planalto cometeu crime contra a fé pública, prevista no Código Penal, por "falsificar documento público ou alterar documento público verdadeiro".