Empresário pode ter condução coercitiva se não aparecer para depor hoje

Ministra Cármen Lúcia rejeitou solicitações da defesa de Tolentino, que não compareceu no dia do primeiro depoimento (foto: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL - 30/5/20)





Brasília – Depois de faltar ao depoimento em 1º de setembro na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, o empresário e advogado Marcos Tolentino da Silva deve ser ouvido hoje. Na sessão anterior, ele apresentou atestado médico alegando que estava internado. A oitiva de Tolentino, dono da Rede Brasil de Televisão, é uma das mais aguardadas pela CPI. Ele é suspeito de ser “sócio oculto” da empresa FIB Bank, que teria fornecido à Precisa Medicamentos uma garantia irregular no fechamento do contrato da vacina indiana Covaxin. Segundo senadores, ele seria ligado ao deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, apontado por parlamentares como articulador de negociações sob suspeita de irregularidades. Se não comparecer hoje, Tolentino deve ter sua condução coercitiva feita pela CPI. Ontem, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido dele para não comparecer e rejeitou ainda solicitação de suspensão da decisão da Justiça Federal para condução coercitiva. Ela permitiu, no entanto, que ele fique calado nas perguntas que possam incriminá-lo.





Por meio da Advocacia do Senado Federal (Advosf), a CPI pediu à Justiça que intimasse Tolentino a depor. Em resposta ao pedido, o juiz federal Francisco Codevila, da 15ª Vara Federal de Brasília, decidiu que se o depoente faltar desta vez, a CPI poderá pedir a condução coercitiva. Caso não compareça e não apresente justificativa, caberá à CPI “avaliar a razoabilidade dos motivos apresentados pelo intimado, antes de deliberar pela conveniência da condução coercitiva”. Ainda na decisão, o juiz federal apontou que Tolentino ficará sujeito às sanções previstas no Código de Processo Penal, como multa, e poderá responder por crime de desobediência. A pena, nesses casos, é de detenção de 15 dias a 6 meses.





“Uma vez convocada a testemunha, tem ela o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito”, afirmou Codevila na decisão. Como Tolentino comparecerá na condição de testemunha, Codevila considerou “desproporcionais”, no momento, outros pedidos da CPI relativos a ele, como a apreensão de passaporte, proibição de se ausentar da comarca em que reside e expedição de ordem para impedir sua saída do país.





A convocação foi sugerida pelo vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Segundo o parlamentar, a garantia oferecida no contrato de R$ 1,61 bilhão é do tipo fidejussória, o que não estava previsto no documento assinado entre a Precisa, o Ministério da Saúde e a farmacêutica Bharat Biotech. De acordo com o contrato, a garantia para cobrir 5% do negócio (R$ 80,7 milhões) deveria ser uma fiança bancária, um seguro-garantia ou uma caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.





O senador destaca ainda que a “carta de fiança” oferecida pela FIB Bank foi apresentada 10 dias após o fim do prazo contratual. Ainda assim, o Ministério da Saúde incluiu a garantia fidejussória no sistema de pagamentos do governo federal como se fosse um seguro-garantia.





RECUSA





No recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Tolentino pediu que ele não fosse obrigado a comparecer à comissão e que a decisão pela condução coercitiva fosse derrubada. Cármen Lúcia negou os dois pedidos. Segundo ela, a defesa não apresentou qualquer fato novo e apontou um renitente comportamento do advogado em se negar a comparecer à CPI. ''Quanto ao dever do paciente de comparecer para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, anotei inexistir fundamento legal para se acolher o pleito”, sustentou a magistrada.





“A insistência sem base legal para cumprir obrigação que lhe é imposta e a reiteração de questionamentos não inova o pedido, não confere razão onde ela não tem guarida, não desobriga o paciente a atender às convocações feitas com base em legislação vigente. Configura-se, isso sim, ato de indevida recalcitrância do descumprimento da chamamento feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito”, escreveu Cármen. Ela decidiu ainda que o recurso contra a condução coercitiva tem que ser apresentado na via judicial adequada, não cabendo ao STF analisar agora, sob risco de supressão de outras instâncias.