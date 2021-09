Bolsonaro minimiza protesto com presidenciáveis

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro minimizou ontem as manifestações contra o seu governo ocorridas no domingo em várias capitais do país. Ele afirmou a apoiadores em frente do Palácio da Alvorada que apenas uma minoria "digna de dó" foi às ruas, e ironizou a presença de presidenciáveis nos atos. "Viram em São Paulo, cinco presidenciáveis aglomerados? Citaram questões pessoais. Não vão me tirar daqui com isso de jeito nenhum", declarou.





Entre os cotados para disputar o Palácio do Planalto nas eleições do ano que vem, estiveram na Avenida Paulista o governador de São Paulo, João Doria (PSDB); o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM); o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PDT); o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), e a senadora Simone Tebet (MDB-MS). Todos usavam máscara e só a retiraram para discursar contra Bolsonaro e as ações do seu governo.





As manifestações realizadas no domingo foram organizadas por movimentos de direitos, como o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua, que apoiaram a eleição de Bolsonaro em 2018, mas agora fazem oposição ao governo dele. O número de participantes foi muito menor em relação aos presentes nos atos a favor do governo, em 7 de setembro.





SEM VACINA





Bolsonaro disse aos seus apoiadores também que não se vacinou contra a COVID-19. "Eu não tomei a vacina e estou com 991 de nível de imunoglobulina G, o IgG, um marcador de anticorpos. Eu acho que peguei COVID de novo e nem fiquei sabendo", afirmou. Ele tem 66 anos e pertence a grupo de risco. Em julho do ano passado, foi diagnosticado com a doença e teve sintomas como febre, tosse e mal-estar.





No último dia 2, em solenidade no Palácio do Planalto, Bolsonaro sugeriu que estaria imune por já ter contraído a doença. "Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, te mostrei meu IgG hoje, né? 991, não vou entrar em detalhes; obrigado, Osmar Terra", afirmou. Especialistas alertam, entretanto, que pessoas já diagnosticadas com COVID-19 apresentam IgG positivo, o que não garante a imunidade contra a doença. E apontam casos confirmados de reinfecção pelo novo coronavírus mesmo em pessoas que têm imunidade contra o vírus.





Questionado por uma apoiadora sobre a dificuldade do exame Revalida, prova do Conselho Federal de Medicina (CFM) para autorizar o exercício da profissão no país por médicos formados no exterior, Bolsonaro respondeu que não tem interferência no órgão. "Zero, zero interferência. É igual às agências aqui no governo. Pessoal pensa que eu mando, mas não mando em agências, não".





Bolsonaro leu aos apoiadores presentes o artigo 1º da Carta Magna. "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição", afirmou ele, pedindo aos presentes a intensificação de estudos sobre a realidade país. "Alguns idiotas não aprendem nunca, mas temos de dar conhecimento às pessoas que não o têm ainda".