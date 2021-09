PGR quer barrar MP que dificulta retirada de conteúdo de redes sociais

''Parece justificável, ao menos cautelarmente e enquanto não debatidas as inovações em ambiente legislativo, manterem-se as disposições que possibilitam a moderação dos provedores do modo como estabelecido na Lei do Marco Civil da Internet, sem as alterações promovidas pela MP 1.068/2021, prestigiando-se, dessa forma, a segurança jurídica, a fim de não se causar inadvertida perturbação nesse ambiente de intensa interação social'' - Augusto Aras, procurador-geral da República, em trecho do parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)





Brasília – O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer defendendo a suspensão da Medida Provisória 1.068/2021, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que altera o Marco Civil da Internet, criado em 2014 e que estabelece direitos e deveres para os usuários das redes sociais no Brasil. O texto da medida cria novas regras para a moderação de conteúdos nas redes sociais e determina que a exclusão, a suspensão ou o cancelamento de contas e perfis só poderá ser realizado com justa causa e motivação. O chefe do Ministério Público Federal sustenta que a medida cautelar, com validade até que a corte máxima analise o mérito de ações que apontam a inconstitucionalidade da MP, é justificada pela ''complexidade do contexto social e político atual, com demanda por instrumentos de mitigação de conflitos, aliada a razões de segurança jurídica''.





No documento de 27 páginas entregue no gabinete da ministra Rosa Weber, Aras diz que, ao estabelecer ''rol aparentemente taxativo de hipóteses de justa causa para exclusão, a suspensão ou o bloqueio de conta de usuário ou de divulgação de conteúdo gerado por usuários em redes sociais'', a medida provisória editada por Bolsonaro às vésperas do 7 de setembro, em um aceno a seus aliados, dificulta a ação de barreiras que evitem divulgação de fake news, de discurso de ódio ou de ataques às instituições e ao próprio regime democrático.





Aras alega ainda que a alteração ''repentina'' promovida pela medida provisória de Bolsonaro no Marco Civil da Internet gera insegurança jurídica para empresas e provedores, considerando o ''prazo exíguo para adaptação e previsão de imediata responsabilização por eventual descumprimento''. Além disso, Augusto Aras lembra o projeto de lei das fake news que tramita no Congresso Nacional, argumentando que é ''prudente'' aguardar tal definição, ''após amplo e legítimo debate na seara apropriada''.





"Nesse cenário, parece justificável, ao menos cautelarmente e enquanto não debatidas as inovações em ambiente legislativo, manterem-se as disposições que possibilitam a moderação dos provedores do modo como estabelecido na Lei do Marco Civil da Internet, sem as alterações promovidas pela MP 1.068/2021, prestigiando-se, dessa forma, a segurança jurídica, a fim de não se causar inadvertida perturbação nesse ambiente de intensa interação social", registra trecho do parecer.





A ministra Rosa Weber é relatora de ações em que cinco partidos (PSB, Solidariedade, PSDB, PT e Novo) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) sustentam que a medida provisória é inconstitucional, porque favorece a circulação de notícias falsas e de discurso de ódio, avança sobre a prerrogativa do Congresso Nacional para legislar sobre o tema e subverte o Marco Civil da Internet ao retirar autonomia das plataformas para fazer a moderação de conteúdo.





Instado pela magistrada para prestar esclarecimentos sobre o texto editado às vésperas das manifestações do feriado de 7 de setembro, o governo Bolsonaro defendeu a permanência da medida provisória, alegando que ela foi pensada para proteger a liberdade e o direito dos usuários, assim como para trazer segurança jurídica às relações entre internautas e provedores, ''preservando a internet como instrumento de participação democrática''.





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), informou no domingo que a Consultoria Legislativa da Casa está avaliando a constitucionalidade da medida provisória e que dará decisão nesta semana. ''Vai ser uma avaliação técnica, criteriosa. Há alguns apontamentos relativamente quanto a eventuais inconstitucionalidades, e como se trata de algo muito sério, é preciso ter um aprofundamento técnico de embasamento jurídico para uma decisão correta da presidência do Congresso Nacional'', afirmou ele.