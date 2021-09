TSE divulga testes sobre eficácia da urna eletrônica

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, apresentou resultados de eleições suplementares no Rio (foto: TSE DIVULGAÇÃO)





Brasília – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso, anunciou o resultado dos novos testes nas urnas eletrônicas, durante eleições suplementares que ocorreram em duas cidades no interior do Rio de Janeiro. Durante entrevista coletiva de imprensa, Barroso informou que os testes foram bem-sucedidos e reafirmou a segurança nos equipamentos. O ministro foi questionado sobre recentes ataques feitos a ele pelo presidente Jair Bolsonaro. “Só respondo questões institucionais. As (questões) pessoais trato com absoluta indiferença que merecem. O resto é política, não me interessa''.



As eleições suplementares realizadas ontemem Silva Jardim, na Região dos Lagos, e Santa Maria Madalena, na região serrana do Rio de Janeiro, contaram com mais de 28 mil eleitores, que voltaram às urnas para escolher o prefeito e vice, que exercerão mandato até 31 de dezembro de 2024. O preenchimento das cédulas de papel com nomes dos candidatos que disputavam as eleições suplementares nos dois municípios fluminenses foi feito diante de testemunhas, incluindo representantes do Ministério Público, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e partidos políticos. epois foram digitadas nas urnas eletrônicas e no sistema de apoio, em um computador para comprovar que todos os votos foram registrados. Barroso ressaltou que, desde 1996, quando a urna eletrônica foi instalada no Brasil, nenhum tipo de fraude foi comprovado. ''Como o TSE tem procurado demonstrar, o sistema é absolutamente seguro e jamais se documentou qualquer tipo de fraude. Porém, é fato que se criou, na minha visão artificialmente, algum grau de desconfiança. E, portanto, aumentamos a interlocução com a sociedade para demonstrar a transparência, segurança e auditabilidade. Instituímos uma comissão de transparência para acompanhar cada passo do processo eleitoral'', disse. O ministro lembrou que todos os presidentes de partidos podem acompanhar e indicar técnicos capacitados para acompanhar os testes feitos pelo TSE com as urnas eletrônicas antes das eleições. O ministro disse que, não por desinteresse mas por confiarem no sistema, os dirigentes não costumam comparecer à testagem, mas apelou para que, no pleito de 2022, marquem presença no evento. Barroso apresentou também detalhes da Comissão e o Observatório de Transparência das Eleições de 2022, que participação de especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral, entre elas o senador mineiro Antonio Anastasia (PSD).



O colegiado começará a se reunir hoje. Já no dia 4 de outubro, um ano antes das eleições, o TSE convidará técnicos dos partidos para acompanharem o teste público de segurança de tecnologia, com a abertura do código fonte – que é o conjunto de programas que processam os votos. Anteriormente, esse processo acontecia seis meses antes das eleições. “Este é o único momento com manipulação humana. Em seguida, entregamos a urna para que os técnicos tentem violar e, se identificarem vulnerabilidade, o TSE aperfeiçoa. Em suma: a urna eletrônica está sempre sendo aprimorada em vista das novas tecnologias”, ressalta o ministro.





No dia das eleições, cada urna imprimirá um boletim antes do início do pleito para mostrar que está vazia (sem votos antecipados) e durante a votação faremos o teste de integridade como vimos neste domingo. Ao final de todo o processo, um novo boletim é impresso mostrando todos os votos registrados em cada urna.





Barroso também destacou a importância da imprensa profissional para se enfrentar as campanhas de desinformação. “Nunca o país precisou tanto de imprensa profissional de qualidade – para se separar fato de opinião. Esse é ponto muito importante que nós precisamos retomar no Brasil. As pessoas podem ter as opiniões que quiserem, mas não têm o direto de distorcer os fatos nem de mentirem em relação aos fatos para que eles coincidam com as suas opiniões. Uma premissa da vida civilizada é a verdade possível num mundo plural. A verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem, e nós precisamos enfrentá-la e a imprensa profissional é a grande arma para isso”, concluiu.





A auditoria da votação eletrônica – acompanhada de perto pelo presidente do TSE – é um dos diversos mecanismos rotineiros já criados pela justiça eleitoral para comprovar a confiabilidade do sistema eletrônico. “O sistema de votação eletrônica no Brasil sempre foi e continuará sempre auditável antes, durante e após as eleições. Hoje é o momento de auditoria no momento do pleito, é o teste de integridade”, explicou Barroso.