Pacheco diz que pacificação tem de ser permanente entre os poderes

Rodrigo Pacheco participou da celebração dos 40 anos de fundação do Memorial JK e do 119° aniversário de nascimento do ex-presidente (foto: ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO)





Brasília – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse ontem esperar que o tom de conciliação do presidente Jair Bolsonaro seja permanente a partir de agora. Ele se referiu à ''Declaração à Nação'', divulgada pelo chefe do Executivo federal, defendendo harmonia entre os três poderes após as manifestações de 7 de setembro, quando criticou chegou a dizer que não cumpriria ordens judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o investiga no inquérito das fake news. "Nós precisamos de união e pacificação no Brasil e a carta à nação do presidente da República é uma sinalização muito positiva, portanto, eu guardo muita expectativa e confiança de que ela se perpetue como uma tônica entre as relações dos poderes a partir de agora, porque isso é fundamental para o país", disse o presidente do Senado em entrevista a jornalistas após participar de um evento em comemoração aos 40 anos do Memorial JK, em Brasília.





''O bem comum se constrói num ambiente democrático. Então, nós precisamos é de união e de pacificação no país, que passa por um momento de crise, sobretudo com a iminência de inflação, a realidade do desemprego, da fome e da miséria, de uma crise energética e de uma crise hídrica que recomendam realmente que se coloque à mesa qual o planejamento e as ações que nós temos para enfrentar e solucionar o problema. Portanto, eu acredito muito nessa possibilidade de união nacional em favor do que interessa ao povo brasileiro'', afirmou Pacheco.





Pacheco disse ainda esperar que os líderes das instituições se reúnam para solucionar os problemas no país. Ontem houve manifestações convocadas contra o governo Bolsonaro em várias capitais do país. O presidente do Senado disse que respeita todos os atos, tanto os de ontem quanto os de 7 de setembro. "Eu as respeito. Democrata que sou, republicano que sou, considero que manifestações fazem parte de uma democracia viva", afirmou.





Na última quinta-feira, 9, o presidente Jair Bolsonaro decidiu adotar tom moderado, depois das fortes críticas ao Supremo feitas por ele no feriado. Ele divulgou nota em que chegou até mesmo a elogiar o ministro Alexandre de Moraes. Isso depois de chamar Moraes de "canalha" no dia 7 de setembro e prometer desobedecer decisões do magistrado. O texto da nota foi elaborado com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, que se reuniu com ele no Palácio do Planalto na quinta-feira. Na carta, Bolsonaro disse que as declarações sobre Moraes foram feitas no "calor do momento" e que não teve "nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes".





MEMORIAL

Rodrigo Pacheco participou ontem da celebração dos 40 anos de fundação do Memorial JK e do 119° aniversário de nascimento do ex-governador de Minas Gerais e ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, que morreu em 1976 num acidente de carro na Via Dutra. O senador foi recebido pelos familiares de JK. Em seu discurso, ele apontou o ex-presidente, nascido em Diamantina, como “verdadeira inspiração”. ''Uma pessoa com alma pública rara, que soube como poucos liderar esta nação em favor do bem comum, da estabilidade política e do desenvolvimento econômico”, declarou.





“Celebramos a vida e a obra de quem, ouso dizer, exerceu o mais importante mandato presidencial deste país. Juscelino Kubitschek celebrou nossa diversidade e construiu o que hoje compreendemos como nação, sempre com profundo respeito à Constituição Federal e à democracia. E deixou um importante legado como agente público por meio de seu ânimo conciliador, sua disposição para o diálogo e para composição de forças e perspectivas. Juscelino Kubitschek colocou o Brasil acima de qualquer sentimento pessoal e pôde, assim, liderar um projeto de otimismo e confiança no coração dos brasileiros. Um verdadeiro projeto de país”, disse Rodrigo Pacheco.





Pacheco destacou a trajetória política de JK, que foi também deputado federal e prefeito de Belo Horizonte, antes de “mudar definitivamente o rumo da história do país”, que era essencialmente agrário e voltado para o mar, passando a nação industrializada e integrada, com a abertura de quase 18 mil quilômetros de rodovias.





Bisneto de JK, André Octávio Kubitschek, que é vice-presidente do Memorial, classificou o governo do ex-presidente como “um dos momentos mais férteis da história política do Brasil”. ''Foi o primeiro presidente eleito a traçar um plano de metas. Um programa que visava engrandecer o Brasil em cinco frentes: energia, educação, transporte, alimentação e indústria de base; além da mudança da capital [federal]. Homem de diálogo, soube conversar com todas as instâncias da República, honrando as regras democráticas e respeitando as letras da Constituição'', ressaltou.





O evento ainda contou com a presença do governador do Distrito Federal, que também destacou o caráter democrático e conciliador de JK. ''É um dia de muita alegria, rememorar tudo aquilo que JK significou para o Brasil, rememorar esta cidade, que foi construída pela força de vontade do nosso presidente Juscelino Kubitschek. O senador Irajá (PSD-TO), primeiro secretário da Mesa do Senado, salientou o espírito desbravador de JK. ''Enquanto alguns sonhavam que a capital federal pudesse induzir o desenvolvimento econômico na região Centro-Oeste, JK o fez, com atitudes, com convicções, através da sua articulação e do seu prestígio'', afirmou.





Durante a solenidade, os parentes do ex-presidente e as autoridades presentes depositaram uma coroa de flores na câmara mortuária, em homenagem a JK. Para marcar a data, também foram lançadas duas obras literárias. A primeira é voltada ao público infantil, e tem como título “De Nonô a JK”. O livro infantil é fruto de parceria entre o Memorial JK e a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, comandada pelo jornalista Bartolomeu Rodrigues. A obra é composta ainda por um livro de colorir e uma pasta, e faz alusão ao apelido de infância de JK. O outro livro é o terceiro volume da coletânea “Memórias do Brasil — Discursos de Juscelino Kubitschek”, uma compilação dos pronunciamentos feitos por ele em 1958. A publicação é do Conselho Editorial do Senado Federal (Cedit), presidido pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).