Ato com políticos de oposição

Protesto na Avenida Paulista reuniu políticos críticos a Bolsonaro (foto: SAULO DIAS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)





São Paulo – Os protestos em São Paulo se concentraram na Avenida Paulista, nas imediações do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e reuniram parlamentares de diferentes partidos para criticar o governo Bolsonaro. O Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo (Copom) informou que cerca de 6 mil pessoas participaram do ato na avenida até o meio da tarde. A PM colocou 2 mil policiais do efetivo para reforçar no esquema de segurança na região, mas não houve confusão. Participaram do protesto líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), como o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Simone Tebet (MDB-MS), os deputados Alessandro Molon (PSB-RJ), Orlando Silva (PCdoB-SP) e Tabata Amaral (sem partido-SP), e o presidente do partido Novo, João Amoedo, que foi candidato a presidente em 2018.





Em discurso, Doria afirmou que o Brasil está ''isolado politicamente” por causa das declarações do presidente Jair Bolsonaro contra China, Alemanha, EUA e Argentina.''Temos que resgatar um país que tenha seriedade”, afirmou. Ele elogiou a executiva nacional do PSDB por decidir fazer oposição ao Palácio do Planalto. “Não há como ser neutro diante de um governo negacionista e incompetente”, afirmou.





O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, também participou e discursou na Avenida Paulista. “É claro que temos olhares diferentes sobre o futuro do Brasil, mas o que nos reúne e é o que deve reunir toda a nação civicamente sadia é a ameaça da morte da democracia e do poder da nação brasileira”, disse ele. O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro Luiz Henrique Mandetta (DEM) também esteve presente e criticou a atual gestão federal. “Bolsonaro teve todos os poderes para coordenar a pandemia, deu maus exemplos e adiou o quanto pode a compra de vacinas porque tinha motivações obscuras”, afirmou.





A manifestação em Brasília teve baixa adesão. Um grupo de cerca de 100 pessoas se concentrou perto da Biblioteca Nacional, com faixas pedindo o impeachment de Bolsonaro e fazendo pressão sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a quem cabe aceitar ou não os mais de 100 pedidos já protocolados na Casa. Ainda na capital federal, também não teve adesão uma manifestação programada a favor do governo federal. O ato estava marcado para 9h, entre o Museu Nacional e as proximidades do Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios, mas reuniu poucas pessoas. O policiamento foi reforçado na área central de Brasília e a Esplanada bloqueada para carros.





No Rio de Janeiro, houve protesto em Copabacana, na Zona Sul. Um pequeno grupo de manifestantes defendeu o impeachment e cobrou mais vacinas contra COVID.