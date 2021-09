Protestos contra o governo têm baixa adesão país afora no domingo

Manifestação organizada por movimentos de direita contra o governo Bolsonaro reuniu manifestantes da Praça da Liberdade (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A.PRESS)





As manifestações realizadas ontem país afora em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro tiveram baixa adesão. Organizados pelos grupos de centro-direita Movimento Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua (VPR) e Livres, os protestos foram realizados em pelo menos 10 capitais, inclusive, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, sem atrair grandes setores da esquerda. Além das críticas diretas ao presidente, manifestantes cobraram mais vacinas contra a COVID-19 e reclamaram dos preços dos alimentos e dos combustíveis. Bolsonaro ironizou os atos e atacou a imprensa pelas redes sociais. ''Alguém sabia desse 'ato'? (12/09/21). Imprensa de m.....”, escreveu ele, que compartilhou reportagem que mostrava a baixa quantidade de manifestantes.





Com o mote “Fora Bolsonaro”, os protestos de ontem buscaram fazer contraponto com os realizados no feriado de 7 de setembro. Como a maioria dos atos de ontem foi organizada pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e pelo Vem Pra Rua e Livres, o Partido dos Trabalhadores (PT) e outras legendas de esquerda não aderiram e já organizam outros atos contra o governo. A direção do PT anunciou manifestação contra Bolsonaro para 2 de outubro.









''Bolsonaro prejudicou a democracia e Lula a economia. São dois modelos de política que não servem mais para o Brasil - Fernando Rocha, psicólogo

Em Belo Horizonte, a manifestação se concentrou na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. Parte do público majoritariamente branco, para se contrapor ao ao associado à esquerda e o verde e amarelo das manifestações bolsonaristas. "Não estou nem aí para a participação da esquerda. O nosso movimento é de direita", afirmou o piloto de avião Cláudio Costa Pereira, um dos coordenadores do ato na capital mineira.

César Péret, um dos líderes do MBL Minas Gerais, afirmou que os atos foram convocados pela liberdade da direita. “É uma demanda urgente para gente que já vem de manifestações políticas que transformaram os meios da política”, conta. Para ele, Bolsonaro “traiu seus eleitores”. “Viemos aqui representar tanto aqueles que votaram em Bolsonaro, quanto aqueles que não. Esses grupos passaram a participar do mesmo movimento: Fora Bolsonaro”, declarou.





O PDT, a Rede e o movimento Acredito apoiaram o protesto na capital, mas somente representantes do primeiro apareceram no evento. Por volta de 10h40, um grupo de cerca de 20 pessoas do PDT chegou ao ato, portando bandeiras da legenda e cartazes do ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato do partido à Presidência.





Manifestantes do MBL e do Vem pra Rua carregaram cartazes com os dizeres: “Nem Lula, nem Bolsonaro”, caso do psicólogo Fernando Rocha, de 60 anos. Segundo ele, o atual presidente e o petista “prejudicaram muito o país". “Bolsonaro prejudicou a democracia e Lula a economia. “São dois modelos de política que não servem mais para o Brasil, precisamos de um político que tenha mais consciência cívica e que não seja atrelado ao Centrão e consiga combater a corrupção”, afirmou.





Questionado sobre um possível nome para a "terceira via”, Fernando Rocha diz que ainda não existe um candidato que represente essas ideias. O psicólogo citou o ex-juiz Sergio Moro e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, como boas opções. “Infelizmente, há um ano, das eleições, não temos nossa terceira via. Sou a favor do parlamentarismo no Brasil, exigindo partidos fortes”, conta.





RECADO INUSITADO





O motorista de aplicativo Lucas Gabriel Valadares, de 31 anos, foi vestido para a Praça da Liberdade com a camisa da Seleção Brasileira de futebol, utilizada por apoiadores do presidente, mas carregando um recado: “Não me confundam com um bolsominion”. Questionado pelo Estado de Minas sobre a escolha do traje, ele disse que o verde e o amarelo foram “sequestrados da nação”. “O que não está de acordo são as pessoas terem políticos de estimação. Bolsonaro não compriu nenhuma pauta do governo. Ele interferiu na PF, no processo da Lava-Jato, indicou pessoas indevidas para os cargos e interferiu no STF”, conta. “Ele traiu a sua própria campanha”, diz. O motorista também citou as ações do presidente durante a pandemia de COVID-19. Questionado sobre nomes da terceira via, o motorista cita o nome do deputado federal André Janones (Avante-MG) e do ex-juiz Sergio Moro. “Independemente de ser de direita, esquerda, preciso de um país sem corrupção. Acredito na terceira via”, disse.





O MBL foi um dos articuladores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Na época em que o movimento começou a ganhar força, milhares saíram às ruas para marchar contra o governo petista e os altos preços das passagens de ônibus. Em 2018, o MBL apoiou a eleição de Jair Bolsonaro (sem partido), mas agora faz oposição ao governo federal. (Com agências)