Manifestantes voltam às ruas hoje

Brasília – Apoiadores e críticos do presidente Jair Bolsonaro vão voltar às ruas hoje em Belo Horizonte, Brasília e várias outras capitais do país. Na capital mineira, o ato pretende unir manifestantes de esquerda e direita no protesto organizado pelos partidos Rede Sustentabilidade, PDT, Cidadania, PSB e PCdoB e também pelos movimentos Acredito, Livres e Brasil Livre (MBL) para pedir o impeachment do chefe do Executivo federal. A convocação tem sido feita pelas redes sociais para manifestação na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul, a partir das 10h.





Em Brasília, o policiamento foi reforçado na Esplanada dos Ministérios, para evitar risco de depredação ou invasão de prédios públicos. A área central da capital federal permanece sob monitoramento da Secretaria de Segurança Pública e forças de segurança locais, por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). Por questões de segurança, conforme foi adotado no feriado de 7 de setembro, o acesso será restrito. As vias N1 e S1, na Esplanada dos Ministérios— entre a catedral e a Avenida José Sarney— também serão interditadas para o trânsito de veículos a partir das 6h, até o último grupo de manifestantes se dispersar.





O MBL, o Vem Pra Rua e o Juventude Livre vão pressionar pelo impeachment de Bolsonaro reunindo partidos de oposição e centrais sindicais. É esperada a presença de manifestantes entre o Museu da República e a Avenida José Sarney, paralela à Avenida das Bandeiras, mas em horários distintos. Às 15h, o MBL iniciará protesto com previsão de término às 19h. A concentração pró-Bolsonaro está prevista para as 9h, com dispersão às 14h.