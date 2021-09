Onyx Lorenzoni: 'Bolsonaro não é golpista. Ele é estadista'

Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (foto: WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL) O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, publicou um vídeo defendendo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após a publicação da carta à nação, onde o chefe do Executivo federal pacificou a crise entre os três poderes.





O presidente acabou sendo muito criticado pelos seus apoiadores por ceder ao Supremo Tribunal Federal (STF) e retirar as ameaças golpistas que ele fez durante discurso na manifestação do dia 7 de setembro, na Av.Paulista em São Paulo.





“Quero falar com você, bolsonarista de todo o Brasil”, começou. “Tem gente aí falando que a nota do presidente é um recuo, que ela está fugindo do nosso propósito. Que propósito? Dar razão à esquerda? Dar razão aos puxadinhos do PT na mídia brasileira que falava em golpe e atos antidemocráticos?”, disse.





De acordo com o ministro, as manifestações do dia 7 foram “maravilhosas”. “Milhões e milhões de brasileiros por todo o Brasil, de verde amarelo. Não tinha lixo nas ruas, carro virado, janela quebrada. Só paz e amor ao Brasil.”





Ainda segundo Onyx, Bolsonaro é “honesto”. “O presidente derrubou a tese da esquerda, que falava em golpe no Brasil. Bolsonaro não é golpista. Senhores e senhoras bolsonaristas, o presidente é estadista”, completa.





O ministro ainda diz que somente um “homem fortalecido” conseguiria chamar o Supremo Tribunal Federal (STF) para uma reconciliação. “O Brasil precisa de paz e equilíbrio. O Brasil precisa de tranquilidade para recuperar o país”, finaliza.

Com a ajuda do ex-presidente Michel Temer (MDB), Bolsonaro divulgou ontem uma nota destinada à nação. No documento, o presidente nega uma tentativa de intervir entre os poderes e diz respeitar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Inflamados pelo presidente, milhares foram às ruas no dia 7 de setembro protestar contra o STF e pedir o impeachment de Moraes. Na manhã de ontem, caminhoneiros chegaram a impedir a travessia de rodovias para que o presidente decretasse estado de sítio.





Bolsonaro vinha, nos últimos meses, fazendo diversos ataques contra a Corte, Moraes e contra o ministro Luis Roberto Barroso. O presidente acusa o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de fraudar as eleições presidenciais.