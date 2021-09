Alessandro Vieira é candidato à Presidência em 2022

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)



O Cidadania aprovou, nesta sexta-feira (10/9), o lançamento da pré-candidatura do senador Alessandro Vieira à Presidência da República. O senador, que ganhou notoriedade na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, já havia anunciado em agosto sua vontade de concorrer nas eleições de 2022.



Vieira está em seu primeiro mandato no Senado. Delegado da Polícia Civil por 17 anos, o senador é um dos maiores críticos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Senado.

Leia também: Alessandro Vieira apresenta ao Cidadania candidatura à Presidência

A ideia é que Vieira se torne uma "terceira via” entre a polarização política focada entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O Cidadania estava contando com a candidatura do apresentador Luciano Huck. Com a desistência do global, o caminho ficou livre para Vieira. Essa será a primeira candidatura presidencial do partido desde 2002.





No ano passado, Alessandro Vieira tentou instalar a CPI da Lava Toga, para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. A tentativa não teve êxito.





O senador também faz parte do Movimento Acredito e do RenovaBR, duas iniciativas que buscam a renovação na política.