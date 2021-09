Bolsonaro divulga mensagem em defesa da harmonia entre os poderes

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro divulgou ontem uma nota oficial, intitulada “Declaração à Nação”, na qual adota tom de harmonia entre os Três Poderes. ''No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer: Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar". A divulgação da mensagem do chefe do Executivo foi feita depois do encontro que ele teve com o ex-presidente Michel Temer, que o aconselhou a adotar tom de moderação após o agravamento da crise institucional causada pelas manifestações de 7 de Setembro, nas quais ele chegou a dizer que não obedeceria mais às ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, e das duras reações dos presidentes do STF, Luiz Fux, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. Temer foi quem indicou Moraes, que era ministro da Justiça do seu governo, para o STF. Bolsonaro inclusive ligou para o magistrado ontem para explicar sua intenção de pacificação. E também enviou mensagem em áudio para os caminhoneiros que fecharam estradas em vários estados para apoiá-lo nas críticas ao STF, argumentando que o bloqueio feito pela categoria prejudica a economia brasileira.

Outra preocupação de Bolsonaro ontem era a paralisação de caminhoneiros, que bloquearam estradas. Michel Temer enfrentou uma greve de caminhoneiros em 2018, quando houve grandes bloqueios de estradas federais e desabastecimento de combustíveis, alimentos, insumos médicos e outros produtos prioritários. O então chefe do Executivo atendeu a uma série de reivindicações da categoria, como redução do preço do diesel nas bombas e nas refinarias e isenção de cobrança de pedágios dos caminhões que trafegavam vazios.

Agora, embora a pauta da categoria seja política – a favor do governo federal nas críticas ao Judiciário – e não econômica e não tem apoio das entidades da classe, Bolsonaro considerou importante ouvir Temer sobre o movimento dos caminhoneiros. E também se aconselhar com o seu antecessor sobre as reações políticas e judiciais dos seus discursos em 7 de Setembro. Na quarta-feira, o presidente do STF, Luiz Fux, disse que o descumprimento de ordens judiciais implica crime de responsabilidade do presidente.

Temer afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que Bolsonaro disse a ele que o movimento dos caminhoneiros era autônomo e contra Alexandre de Moraes. O ex-presidente, então, disse: “Presidente, eu já passei por isso, sei como é. Mais cedo ou mais tarde, com desabastecimento, aumento de preços, essa greve vai cair diretamente no seu colo”. Bolsonaro concordou. Antes de embarcar de volta para São Paulo, o ex-presidente comentou que recebera um telefonema do Planalto e comemorou: “Eles (os caminhoneiros) já estão desmobilizando”.

Na “'Declaração à Nação”', Bolsonaro diz não ter tido a intenção de agredir outros poderes da República e destacou que respeita a harmonia entre as instituições. “No instante em que o país se encontra dividido entre instituições é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer: Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar”, escreveu o presidente.





“DIVERGÊNCIAS SÃO NATURAIS”

Na nota, Bolsonaro elencou dez pontos. Em um deles, o presidente diz que as divergências se deram por causa de conflitos de entendimento sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e falou que nenhuma autoridade tem o direito de “esticar a corda”. Ele escreveu ainda que suas palavras, “por vezes contundentes”, são resultado do “calor do momento”. “Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de ‘esticar a corda’, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum”.

Ainda sobre o ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro afirmou que as divergências são naturais e que vai buscar resolvê-las por medidas judiciais para assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. Por fim, Bolsonaro afirmou que respeita as instituições da República, defendeu o regime democrático e disse que está disposto a manter o diálogo.

“Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso: Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais Poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores, e conduzo os destinos do nosso Brasil”.





LIVE

Ontem à noite, durante sua transmissão semanal pela internet, Bolsonaro citou sua carta pública divulgada mais cedo. Segundo ele, uma parte de seus apoiadores o criticou pela publicação do documento. “Eu não vi nada demais na carta. Paciência”, disse. O presidente ainda pediu para que os bolsonaristas ‘'deem um tempo’'. “Eu tenho certeza que trará bons frutos.” Ele afirmou também: “Nunca critiquei instituição nenhuma. Minha briga é, pontualmente, com algumas pessoas”. Ele criticou quem chamou as manifestações do dia 7 de antidemocráticas. “Que manifestação antidemocrática? Alguém levantou lá a plaquinha pedindo o artigo 142? Se levantou, parabéns”. O artigo prevê que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

O presidente prosseguiu: “Parem de ver fantasmas. Caiam na realidade. A grande parte da população entende o que é uma Constituição, o trabalho dos deputados, senadores”, afirmou o presidente. “Não vi ninguém pedindo fechamento de nada. O tanto de gente que fala fora Bolsonaro? O tantão né... sempre falam Fora, Bolsonaro, Fora, Genocida! E eu vou fazer o quê? Passar com a moto em cima? Faz parte da regra do jogo. ” E afirmou que sempre disse que ia jogar dentro das quatro linhas da Constituição. “Alguns se irritam, querem que eu feche as instituições, saia atirando…”, disse. “O movimento do dia 7 foi um sucesso. Queria ter uma fotografia, para mostrar para o mundo. Parabéns para quem teve a ideia de escrever em inglês, deu certo”, destacou.