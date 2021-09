Acordo bilionário intriga deputados

O contrato de R$ 1,1 bilhão entre a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e a IBM, multinacional de tecnologia, chama a atenção de parte dos integrantes da Assembleia Legislativa. A empresa foi acionada para implantar serviço de atendimento aos clientes – no pacote, está o call center, responsável por ligações feitas por usuários da energética. Meses antes da chegada da IBM, no entanto, a Audac, que atua com call center, havia vencido licitação para controlar a assistência via telefone.





O resultado do pregão acabou descartado. Ontem, parlamentares que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cemig ouviram José Roberto Roque, presidente da Audac, que diz ter esperado, por meses a fio, sinal da estatal para começar a operar. O imbróglio gerou cobrança de R$ 13,5 milhões à companhia energética. A companhia contesta judicialmente os valores.





A Audac bateu a AeC no certame, ocorrido em fevereiro de 2020, oferecendo proposta menor em cerca de R$ 500. A vencedora da licitação, então, passou a trabalhar para colocar em prática os serviços de atendimentos pensados para auxiliar a energética. O trato tinha custo total de R$ 88,4 milhões. No segundo mês deste ano, a Cemig informou a Audac que tinha a intenção de rescindir o contrato fruto do pregão. Depois, a IBM foi chamada a cifras bilionárias e sublocou a função de controlar o call center, justamente, à AeC, derrotada no pregão.





Os caminhos percorridos para a contratação da IBM, cujo trato foi oficializado sem concorrência, despertam dúvidas nos deputados. “Ela (a Cemig) está pagando mais caro e o povo está pagando a conta. Por isso, no âmbito da administração pública, existe a licitação: para que uma companhia como a Cemig possa contratar um serviço de qualidade por um preço melhor”, disse Professor Cleiton (PSB), vice-presidente e sub-relator da CPI.





José Roque, da Audac, foi quem informou aos deputados que a empresa cobra R$ 13,5 milhões da Cemig pelo distrato unilateral. “Quando recebemos a carta de rescisão, foi com a maior perplexidade e estranheza, não entendendo, efetivamente, o que estava acontecendo”, lembrou. Segundo ele, a partir de meados de julho do ano passado, a Audac tentou, sem sucesso, questionar a Cemig sobre as novas etapas para implantar o serviço de atendimento. Foram feitas, inclusive, notificações oficiais cobrando respostas. “Ficamos aguardando e tentando contatos telefônicos para saber qual o próximo passo”, contou.





Em 'banho-maria'





A Audac alega não ter sido consultada pela IBM para assumir o call center após o novo contrato costurado pela Cemig. Para o presidente da CPI, Cássio Soares (PSD), a companhia que venceu a licitação foi "cozinhada". Integrante da base aliada ao governador Romeu Zema (Novo), Zé Reis (Podemos) argumentou que o contrato com a Audac só passaria a valer após a emissão da ordem de serviço para início das operações.





Procurada, a Cemig recorreu à pandemia de COVID-19 para embasar a desistência do vínculo com a Audac. "Assim, a transição de fornecedor e treinamento presencial subsequente gerariam riscos a funcionários naquele momento". A AeC, por sua vez, afirmou atuar há quase 30 anos, “tendo prestado serviços para centenas de empresas”. A IBM foi contactada por e-mail. Não houve retorno até o fechamento desta edição.