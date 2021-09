Ministério cita ponto de concentração em rodovias de 14 Estados e interdição em 5

Em novo boletim sobre a situação das estradas, o Ministério da Infraestrutura informou que, às 11 horas desta quinta-feira, 9, foram registrados pontos de concentração em rodovias federais de 14 Estados, com interdições em 5 deles: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.



Segundo a pasta, nos Estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia, Pará e Roraima o trânsito está liberado, mas ainda há abordagem a veículos de cargas.



No boletim divulgado mais cedo, de 8 horas, a pasta informava que existiam pontos de concentração em 15 Estados. No comunicado mais recente, Pernambuco e Rio de Janeiro saíram da lista.



Já Mato Grosso do Sul aparece na nova relação. Naquele momento, no entanto, era informado que não havia interdição de pistas na malha federal, salvo protesto pela causa indígena na BR-174/Roraima.



Ainda segundo o ministério, novos corredores logísticos essenciais foram liberados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre 8h e 11h desta manhã: BR-116/Bahia (Feira de Santana); BR-101/Bahia; BR-101/Sergipe ; BR-101/Pernambuco (Igarassu) ; BR-116/Rio Grande do Sul (Vacaria); e BR-392/Rio Grande do Sul (Pelotas).