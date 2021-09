Contarato: convocação de Conselho é para dar sobrevida ao 'carnaval golpista'

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) considerou a convocação do Conselho da República "uma tentativa de dar sobrevida ao carnaval golpista do 7/09". "Mais cortina de fumaça pra ameaçar os Poderes e manter a claque mobilizada! Bolsonaro ladra, mas não morde", escreveu nesta terça-feira, em sua conta no Twitter. Segundo ele, o Congresso Nacional não avalizará tal ideia.



Em discurso ao participar de ato em Brasília neste 7 de Setembro pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que convocará o Conselho da República, órgão superior de consulta do presidente da República, para se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.