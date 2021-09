PM registra 2 abordagens por porte de droga durante ato pró-Bolsonaro em Brasília

A Polícia Militar registrou duas abordagens por porte de drogas durante o ato de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Uma das pessoas foi detida e levada à delegacia e a outra foi liberada após a abordagem.



De acordo com a secretaria, uma pessoa foi detida por policiais militares por portar drogas e quatro celulares na Esplanada dos Ministérios, local onde ocorreu a manifestação.



O detido foi conduzido à delegacia para autuação de flagrante.



Outro flagrante informado pela secretaria ocorreu atrás do Ministério da Economia, na mesma região, por porte de drogas e arma branca. O detido foi liberado após a abordagem, ainda no local.



"As revistas estão sendo realizadas em pontos estratégicos, em locais pré-determinados para os manifestantes pró e contra o governo", diz a nota.



De acordo com o governo do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros Militar não registrou nenhuma ocorrência grave durante a manifestação.