Ato no Rio tem boneco de Bolsonaro enforcado com faixa com a palavra 'genocida'

Manifestantes contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, se revezam na avenida Presidente Vargas, região central do Rio, para serem fotografados ao lado de um boneco do presidente Jair Bolsonaro enforcado, com uma faixa com a palavra "genocida" no peito. O boneco foi levado pelo movimento chamado "Juntos".



O grupo gritava "Fora Bolsonaro, genocida" durante os protestos.



Os manifestantes carregam bandeiras com "Fora, Bolsonaro" e apresentam demandas diversas durante o ato no Rio, como por cultura, educação, vacinação e contra privatizações.



Muitos carregam bandeiras de partidos de oposição ao governo, como PT e PCdoB. Centrais sindicais também apoiam o ato.



Marielle Franco



Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL assassinada em 14 de março de 2018, é lembrada pelos manifestantes em bandeiras e cartazes.



Uma das bandeiras, como o rosto de Marielle, é acompanhada da frase "Nossa arma é a educação".