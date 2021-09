Veja locais dos protestos da direita e da esquerda no 7 de setembro em BH

Praça da Liberdade e Praça da Estação serão os destinos dos manifestantes neste 7 de setembro em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press )





Atos a favor do presidente Bolsonaro

A manifestação com bolsonaristas terá início com uma carreata, cuja concentração está marcada para as 9h, no entorno do Estádio Mineirão, na Pampulha.

Às 10h, os veículos começarão a se movimentar por vias como as avenidas Carlos Luz e Pedro II, além do Elevado Dona Helena Greco e a Avenida Bias Fortes.

O destino é a Praça da Liberdade.





Atos contra o presidente Bolsonaro

O tradicional Grito dos Excluídos, composto por opositores a Bolsonaro, tem concentração marcada para as 10h na Praça Afonso Arinos, no Centro de BH.

Os manifestantes descerão pela Álvares Cabral e Afonso Pena, até a Praça Sete.

O ato terminará na Praça da Estação.





Mudanças para evitar encontro

Os movimentos de esquerda e de direita em Belo Horizonte tiveram algumas mudanças do que havia sido planejado inicialmente por questões de segurança. Tudo chancelado pelas respectivas lideranças e pela PM.





O "Grito dos Excluídos", por exemplo, estava previsto para se concentrar, anteriormente, na Praça da Liberdade, mesmo local onde os bolsonaristas vão se reunir na manhã dessa terça . No entanto, o movimento contrário a Bolsonaro acabou sendo transferido para a Praça Afonso Arinos.





Já a carreata que sairá do Mineirão para a Praça da Liberdade com bolsonaristas teve o trajeto modificado. Antes, os veículos passariam pela Avenida Antônio Carlos e Afonso Pena, por exemplo. Na reunião com a PM, ficou acordado que o caminho a ser percorrido teria como principal via a Carlos Luz, além das demais citadas anteriormente na matéria.

Cavalgada foi vetada pela PM

Outra mudança que diz respeito à passeata bolsonarista é em relação aos cavalos. Pessoas montadas nos animais também participariam do movimento de apoio ao presidente, para homenagear o cantor Sérgio Reis, investigado por incitar manifestações contra o Supremo Tribunal Federal (STF), após vídeos e áudios viralizarem nas redes sociais. O movimento, no entanto, acabou sendo vetado por questão de segurança.









"A ideia aqui é garantir o direito à livre manifestação de todos, de qualquer ideologia política, de qualquer questão partidária. Todos terão a segurança por parte da Polícia Militar, todos serão acompanhados nestes deslocamentos e terão seu direito constitucional à livre manifestação garantido, sem que haja qualquer tipo de agressão por parte de A ou B", disse o coronel Eduardo Felisberto Alves, chefe do Estado Maior da PM.