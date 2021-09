Felipe Neto culpa governo Bolsonaro por paralisação de Brasil e Argentina

Felipe Neto critica governo brasileiro: "Quem manda é a CBF e o governo Bolsonaro" (foto: Divulgação)

Felipe Neto usou as redes sociais neste domingo (5/9) para mostrar sua indignação com a paralisação do jogo entre Brasil e Argentina, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. usou as redes sociais neste domingo (5/9) para mostrar sua indignação com ado jogo entreem São Paulo, pelas

O youtuber culpou o governo Bolsonaro e classificou a entrada de agentes da Anvisa e da Polícia Federal em campo aos cinco minutos do primeiro tempo de "vexame". A paralisação do clássico ocorreu em razão da presença de quatro atletas argentinos (três deles titulares) que não cumpriram as regras sanitárias em território brasileiro e, por isso, não poderiam jogar.



Mais uma VERGONHA do governo brasileiro.



Liberaram os 4 jogadores da Argentina de irem pro jogo mesmo depois de provado q eles não cumpriram os protocolos de quarentena.



ANVISA e Polícia Federal agora em campo tentando impedir o jogo de continuar.



Esse governo é um vexame!!! pic.twitter.com/lGSabtOjE2 %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) September 5, 2021















Em uma série de tuítes, Felipe Neto questionou: "Quem do governo brasileiro autorizou que a seleção argentina descumprisse a lei e fosse a campo?".









A pergunta é:



QUEM do governo brasileiro autorizou que a seleção argentina descumprisse a lei e fosse a campo?



Precisam dar os nomes. %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) September 5, 2021

Seleção argentina:



- Mentiu sobre a quarentena dos 4 jogadores;



- Ao ser descoberta, falou q se eles fossem impedidos de jogar, iriam embora;



- Ignorou PF e Anvisa;



- Se trancou no vestiário e não deixou PF entrar;



%u2014-



CBF e governo Bolsonaro aceitaram e tentaram defendê-los %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) September 5, 2021

A CBF é a grande responsável também por essa vergonha patética.



Nenhum outro país aceita esse tipo de absurdo. Pq só o Brasil?



Pq aqui quem manda é a CBF e o governo Bolsonaro. %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) September 5, 2021

O youtuber também criticou e responsabilizou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela paralisação da partida. "A CBF é a grande responsável também por essa vergonha patética. Nenhum outro país aceita esse tipo de absurdo. Pq só o Brasil? Pq aqui quem manda é a CBF e o governo Bolsonaro", escreveu.





Entenda



De acordo com a Anvisa, os atletas argentinos Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendía e Emiliano Martínez não poderiam entrar no Brasil pelo fato de terem passado pela Inglaterra nas últimas duas semanas. O certo seria que o grupo realizasse uma quarentena de 14 dias antes de desembarcar em território nacional, conforme previsto na Portaria Interministerial nº.655/2021.





A medida vale para pessoas que estiveram no Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia.