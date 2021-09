Após assessor ser investigado pela PF, Marcos Rogério se defende nas redes

O senador Marcos Rogério (foto: Pedro França/Agência Senado) O senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) se defendeu dos boatos de envolvimento com tráfico de drogas. Rumores começaram após a Polícia Federal cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de um assessor do senador. A ação fazia parte da Operação Alcance, que investiga um esquema criminoso de envio de carregamento de drogas de Rondônia para o Ceará.









“É a oportunidade que estão tendo de me retalhar pela defesa que faço de um governo conservador, no qual não existe qualquer prova de corrupção, diferente dos governos do PT”, afirmou.





O senador afirmou que apoia a apuração da Polícia Federal. “Vamos trabalhar sempre por um país mais transparente e justo. Sempre em busca da verdade”, disse.





“O Brasil de hoje não é o país de alguns anos atrás, onde, quem estava no poder, gostaria de esconder tudo que estava por trás. As manifestações do dia 7 de setembro irão representar isso. O povo brasileiro que irá até as ruas quer fortalecer a democracia, com instituições fortes que valorizem as liberdades e respeitem o valor do voto”, afirmou.

Atenção! Aliados e defensores dos governos de esquerda começaram a perseguição a apoiadores do presidente Bolsonaro. Apesar dos ataques covardes, não vão mudar a minha postura! pic.twitter.com/YBGIK1eRPI %u2014 MARCOS ROGÉRIO (@MarcosRogerio) September 3, 2021





De acordo com a PF, as investigações da Operação Alcance foram iniciadas em agosto de 2020, com a finalidade de identificar a participação dos integrantes da organização criminosa sediada em Porto Velho e liderada por um homem foragido, condenado em 2015 a aproximadamente 40 anos de prisão por tráfico, associação e lavagem de dinheiro.





Aproximadamente 200 policiais federais cumpriram 102 mandados judiciais, sendo 42 de prisão preventiva e 60 de busca e apreensão.

Sete remessas de drogas foram apreendidas, totalizando cerca de uma tonelada de cocaína.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o dinheiro da droga era recebido de forma dissimulada em contas bancárias interpostas de pessoas e empresas, sendo que estas recebiam aproximadamente 3% do valor movimentado.