Bolsonaro viraliza após suposta traição da ex-esposa

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Reprodução/Twitter) A notícia de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teria trocado o comando do esquema de “rachadinhas” nos gabinetes dos filhos Flávio e Carlos após descobrir traição da ex-esposa repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (3/9). Internautas subiram a tag #BolsonaroCorno, que ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados no Twitter e virou meme.









Bolsonaro decidiu trocar o comando após descobrir que a então esposa o traía com seu segurança, o bombeiro militar Luiz Cláudio Teixeira, que fazia a escolta do clã no Rio de Janeiro. Os dois se casaram no final dos anos 1990 e permaneceram juntos até 2007.





Nas redes sociais, a notícia virou piada e a tag #BolsonaroCorno viralizou. Internautas estão usando as manifestações convocadas pelo presidente para debochar da situação revelada pelo ex-assessor. Confira algumas reações:





