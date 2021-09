Bolsonaro, ao lado de Queiroga, ironiza e chama ministro de 'o novo demitido'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) iniciou nesta quinta-feira, 2, a transmissão semanal ao vivo ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ironizando os boatos da demissão do chefe da pasta. "O novo demitido", disse Bolsonaro. "Isso aqui é mais um fake news, pô. Mais uma mentira. Eles tentam desestabilizar o governo o tempo todo", disse Bolsonaro.



Mais cedo, ao Broadcast Político, Queiroga havia desmentido os boatos de sua demissão. "Eu nem pedi demissão, nem vou pedir demissão. Estarei aqui no Ministério da Saúde até o dia que o presidente da República entender que sou útil à nação brasileira", afirmou em áudio encaminhado.



Durante a transmissão ao vivo, Queiroga comentou medidas de combate à covid-19 no País e anunciou que em breve o Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos em proporção de brasileiros que cumpriram o calendário vacinal.