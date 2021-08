Analistas: Bolsonaro radicaliza discurso para tentar esconder inflação

(foto: Alan Santos/PR) Apesar da inflação e do desemprego ascendentes, o presidente Jair Bolsonaro se mantém na trilha do confronto com o Poder Judiciário e com os governadores para tentar manter o eleitorado radical cativo e conter a sangria na popularidade devido aos maus sinais da economia. Mesmo anunciando medidas como um aumento na mensalidade do Bolsa Família, principal termômetro do governo junto às classes D e E, especialistas alertam que os programas sociais não serão suficientes para pavimentar a reeleição em 2022.









"O problema é que as bondades eleitoreiras, quando irresponsáveis, sob o ponto de vista fiscal, têm efeitos curtos. A inflação em alta consome rapidamente os benefícios concedidos e os menos favorecidos são os primeiros a serem afetados. As incertezas econômicas e políticas geradas, em grande parte, pelo próprio comportamento de permanentemente confronto do presidente, não contribuem para a recuperação da economia".





Castello Branco deixa claro que, nas contas públicas, as mágicas habitualmente vêm acompanhadas de prejuízos. "A mágica para burlar o teto de gastos, abrindo espaço para despesas no ano eleitoral, terá como consequência a alta da inflação e dos juros, a fuga de capitais, a redução dos investimentos e o desemprego. A carruagem rapidamente pode virar abóbora", prevê.





O analista político do portal Inteligência Política Melillo Dinis também é pouco otimista para a conjugação entre a radicalização e a piora dos indicadores econômicos por parte de Bolsonaro. Para ele, quanto mais os números piorarem - e as estimativas dos principais agentes econômicos apontam para isso -, mais o presidente promoverá cortinas de fumaça para tensionar o Estado Democrático de Direito.





"O ambiente de descontrole na economia, especialmente para os mais pobres, piora a popularidade do Bolsonaro, aumenta a sua rejeição e cria condições muito difíceis para seus apoiadores. Da mesma forma, parte da elite econômica e financeira começa a se afastar do Planalto, buscando alternativas a um quadro que pode deteriorar ainda mais até o fim do ano. O barulho e a fúria não significam nada, nem melhoram a economia", avisa.