Em novo ataque ao Supremo, Bolsonaro ignora o poder Judiciário

Ingrid Soares





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou ontem que “não são três poderes, mas dois”, referindo-se à crise institucional criada por ele próprio com o Judiciário. “Não somos três poderes, somos dois. Executivo e Legislativo trabalham em harmonia, como vêm trabalhando em harmonia”, declarou durante encontro com lideranças de Goiás. O mandatário voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destacando que “ninguém está acima da Constituição” e pregando que quem não se enquadrar nas quatro linhas “deve sofrer processo mais complexo”.

“O bem maior que podemos ter é a nossa liberdade. Nenhuma pessoa, quer seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, é melhor do que o outro. Nenhum de nós está acima da Constituição. Todos nós, para viver em harmonia, devemos respeito à nossa Constituição e quem porventura trabalha fora dela deve ser devidamente advertido e, se não se enquadrar à nossa Constituição, ele deve sofrer um processo mais complexo, com toda a certeza”, disse referindo-se ao processo de impeachment impetrado por ele contra o ministro Alexandre de Moraes e negado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

O chefe do Executivo também falou sobre as comemorações da Independência do Brasil, em 7 de setembro, convidando parlamentares a comparecerem aos atos nos estados. “Quero convidar governadores, prefeitos, deputados e senadores a comparecerem neste ato. Como o carro de som em que estarei em Brasília e em São Paulo não deve comportar muita gente, se tiver um só governador presente, um só governador, eu o convidarei para subir nesse carro de som e fazer uso da palavra para mostrar que o que está acontecendo é algo que interessa a todos vocês eleitores, cidadãos brasileiros, e a nós também, que ocupamos cargos importantes na República”.

Ele ainda convidou ministros da corte a comparecerem e discursarem no carro de som junto a ele. “Convido também qualquer um dos 11 ministros do STF a ocupar o carro de som e falar com o povo brasileiro”, afirmou. O presidente voltou a dizer que caso haja mudança no marco temporal, que deve ir a julgamento no STF nesta semana, a agricultura no país pode ser inviabilizada. “Isso inviabilizaria o nosso agronegócio. Nós praticamente deixaríamos de produzir, exportar, e sequer teríamos como garantir nossa segurança alimentar”, justificou.





'Massa de manobra' Em referência ao acampamento de tribos indígenas em Brasília para acompanhar o julgamento no Supremo, Bolsonaro sustentou que a maioria dos indígenas acampados na Esplanada dos Ministérios “não sabem contra o quê estão protestando” e são usados por grupos como “massa de manobra”. “Tem agora em Brasília aproximadamente 5 mil pessoas acampadas. A sua grande maioria, quase totalidade, não sabe o que está fazendo lá. É gente que é arrebanhada pelo MST (Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), gente que é arrebanhada pelo Cimi (Conselho Indigenista Missionário, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), indígenas que estão lá protestando não se sabe contra o quê”.

Caso a decisão seja contrária aos interesses do governo, Bolsonaro disse ter duas opções, e que já teria escolhido uma delas. No entanto, não detalhou quais seriam as alternativas. “Caso aprovado, eu tenho duas opções. Não vou dizer agora, mas já está decidido qual é essa opção. É a que interessa ao povo e está do lado da nossa Constituição”, concluiu.





Futuro Durante o 1º Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos da Convenção Estadual das Assembleias de Deus Madureira (Conemad), em Goiânia, Bolsonaro afirmou que existem três alternativas para seu futuro: ser preso, morto ou ter a vitória. Em seguida, emendou que “não existe” a chance de ser preso. “Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na Terra vai me amedrontar. Tenho a consciência de que estou fazendo a coisa certa. Não devo nada a ninguém”, bradou. Ele disse ainda que “não deseja e nem provoca ruptura”, mas que “tudo tem um limite”.

O chefe do Executivo voltou a reclamar de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em indireta, citou o corregedor-geral do tribunal, Luis Felipe Salomão, que suspendeu o repasse da monetização de canais que propagam desinformação sobre o sistema eleitoral.

“Uma pessoa ou duas tentam perverter a ordem pública com medidas arbitrárias, medidas revanchistas, extrapolando aquilo que seria seu direito, passando por cima até mesmo do seu compromisso de zelar pela Constituição brasileira. Nós não podemos admitir isso. Quando um presidente de um TSE desmonetiza páginas de apoiadores do governo, ele abre brecha para que presidente de TREs façam a mesma coisa para defender seu respectivo governador. Isso não é democracia. A liberdade de expressão tem que valer para todos”, acrescentou. “Temos um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso”, apontou.