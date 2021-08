CPI da Covid inicia sessão na qual ouvirá o empresário José Ricardo Santana

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid iniciou a sessão desta quinta-feira na qual que irá ouvir o empresário José Ricardo Santana. O depoente é ex-secretário-executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e entrou na mira da CPI após ter sido citado como um dos integrantes de um jantar em que teria sido feito pedido de propina da oferta de 400 milhões de doses da AstraZeneca pela empresa americana Davati.



O jantar contou com a presença do ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, do ex-diretor-substituto de Logística do ministério, coronel Marcelo Blanco, além de José Ricardo, e do policial militar Luiz Paulo Dominghetti, que se apresentava como representante da Davati. O policial foi o responsável pela acusação do pedido de propina durante seu depoimento ao colegiado.



Dominghetti afirmou que no encontro ele recebeu um pedido de propina de US$ 1 por dose da vacina da AstraZeneca de Dias. Santana deve ser questionado sobre detalhes do encontro em Brasília - e sobre o suposto pedido de propina.