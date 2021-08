Chefe do Exército diz que Forças estão sempre prontas para cumprir a Constituição

Em meio às dúvidas no mundo político se parte das Forças Armadas estaria disposta a aderir a uma ruptura institucional, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou nesta quarta-feira (25) que a instituição, a Marinha e a Aeronáutica estão "sempre prontas a cumprir a missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna". Ele ainda destacou que as Forças Armadas têm como comandante supremo o presidente da República e também são dirigidas pelo ministro da Defesa - hoje, Walter Braga Netto, muito alinhado a Bolsonaro.



Como revelou o Estadão/Broadcast, o general chegou a ameaçar a líderes do Parlamento que não haveria eleições em 2022 caso o voto impresso não fosse aprovado no Congresso Nacional.



As declarações foram feitas durante pronunciamento na cerimônia do Dia do Soldado, que ocorreu nesta manhã em Brasília com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-AP), além de ministros como Paulo Guedes, da Economia, e Marcelo Queiroga, da Saúde. Em uma postura inusual, Bolsonaro utiliza máscara de proteção contra a covid-19 durante o evento.