Renan inclui Roberto Dias, Emanuel Catori e Maximiano na lista de investigados

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), Renan Calheiros (MDB-AL), inclui mais três pessoas na lista de investigados pelo colegiado: o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias, o sócio administrador da Belcher Farmacêutica, Emanuel Catori, e o dono da Precisa Medicamento, Francisco Maximiano.



O pedido de inclusão foi entregue por Renan ao presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), nesta quarta-feira, 25. O entendimento da cúpula do colegiado é que a decisão do relator transforma as pessoas oficialmente em investigadas. Governistas, porém, argumentam que a inclusão precisa ser aprovada pela comissão, o que ainda não ocorreu.



O relator reforçou que entregará o relatório da CPI na segunda quinzena de setembro. Nesta quarta, a CPI aprovou um requerimento para convocar Ivanildo Gonçalves da Silva, acusado de realizar saques milionários em nome da VTClog. A empresa tem contratos com o Ministério da Saúde e entrou na CPI após suspeitas de um esquema de corrupção na pasta.