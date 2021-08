Barros passa por cirurgia

Investigado no Senado, líder do governo na Câmara fez angioplastia (foto: Pedro França/Agência Senado)





O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), informou nas redes sociais que passou por uma angioplastia para colocar um stent no coração. A cirurgia é feita para desobstruir artérias e permitir a normalização do fluxo de sangue para o coração. “Fiz hoje uma angioplastia, e ganhei meu terceiro stent. Os dois primeiros, recebi quando era ministro da Saúde. Uma maravilha a medicina moderna", declarou o deputado por meio do Twitter.





De acordo com publicação do deputado, ele passou pela cirurgia no sábado (21/8), e a alta estava prevista para ocorrer ainda neste domingo. A operação no líder do governo foi feita no hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo. Na mensagem, Barros agradeceu aos médicos Roberto Kalil e Fábio Sândoli. “Agradeço as orações, Dr. Kalil, Dr. Fábio Sândoli e a equipe do hospital Sírio-Libanês. Espero alta amanhã para continuar na luta", afirmou Barros.





O parlamentar é um dos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. O político do Paraná é suspeito de ter envolvimento em negociações do governo federal pela aquisição da Covaxin, a vacina indiana contra o coronavírus. A CPI apura indícios de corrupção no processo de aquisição do imunizante indiano. Na semana passada, após depor como testemunha, ele teve seu sigilo fiscal quebrado e os senadores o colocaram na condição de investigado pela CPI. Barros recorreu ao STF para impedir a quebra do sigilo e a ministra Carmém Lúcia, relatora do recurso, deu prazo de 24h para os senadores justificarem a necessidade de quebra de sigilo.





Eleito deputado federal pela primeira vez em 1994, Barros está em seu sexto mandato. Já foi líder do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB); vice-líder do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); relator do Orçamento de 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT); e ministro da Saúde de Michel Temer (MDB).