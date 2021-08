Governo de SP diz que Maia acompanhará estudos a serem contratados sobre Sabesp

O Governo de São Paulo divulgou nota há pouco onde esclarece que o Secretário de Projetos e Ações Estratégicas e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que faz parte do Comitê de Desestatização, "irá acompanhar os estudos a serem contratados com o objetivo de analisar a Sabesp e apontar o futuro da empresa, considerando o novo marco do saneamento e a expansão dos seus serviços".



Mais cedo, durante a solenidade de sua posse no cargo, Maia afirmou que queria "deixar organizada a privatização" da Sabesp até o final da gestão de João Doria (PSDB).



"Tratei mais cedo com o vice-governador Rodrigo Garcia (sobre) como estava a questão da Sabesp. Acho que é uma coisa simbólica, organizar a privatização, a concessão, deixar isso organizado até o final da minha gestão junto com o governador Doria e o vice Rodrigo Garcia. Acho que será uma marca importante da minha gestão", disse no evento.



Como reação, as ações da empresa na bolsa passaram a registrar forte alta. Há pouco, tinham valorização de 11,37%.