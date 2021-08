Reunião entre Fux e Pacheco é remarcada para quarta-feira

A reunião entre o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), foi remarcada para esta quarta-feira, 18, às 13h. O encontro deve ocorrer na sede do STF, em Brasília. A conversa estava inicialmente prevista para esta terça-feira, 17, mas foi adiada após as autoridades alegarem problemas na agenda. O encontro vai ocorrer após o presidente Jair Bolsonaro aumentar as ameaças contra o Supremo e pressionar o Senado a abrir um processo de impeachment dos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.