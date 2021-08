Olavo de Carvalho volta a ser internado em SP

O escritor Olavo de Carvalho, de 74 anos, voltou a ser internado no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. É a terceira internação do influenciador bolsonarista em pouco mais de um mês. Ele é cardiopata e, desde julho, já foi submetido a diversos tratamentos, uma cirurgia na bexiga e um cateterismo de emergência.



Segundo boletim médico divulgado na noite deste sábado, 14, Olavo foi internado com quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica. Ele ainda está internado e tem quadro clínico estável. A supervisão do tratamento é feita pelo cardiologista José Antonio Franchini Ramires.



Nas redes sociais, os irmãos Abraham e Arthur Weintraub - ex-ministro da Educação e ex-assessor especial da Presidência, respectivamente - publicaram mensagens de apoio ao escritor. "Nossas orações para que o Prof. Olavo se recupere rapidamente", escreveu Abraham.



O atendimento no InCor é alvo de um inquérito civil da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que apura se houve algum tipo de irregularidade na entrada do escritor no instituto. Segundo o documento, um paciente só deveria ser encaminhado ao hospital sem passar pela central de regulação de leitos em caso de emergência. Em casos não urgentes, o caminho natural seria o encaminhamento por parte de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da capital.



Em uma de suas páginas em redes sociais, Olavo chegou a agradecer a equipe do InCor. "Ainda estou em tratamento, mas não posso adiar mais o agradecimento que devo aos médicos do InCor e à sua equipe de enfermagem, campeã de eficiência e gentileza", disse, em 31 de julho.



Conhecido por suas falas polêmicas, Olavo é uma das principais figuras ideológicas do bolsonarismo. Ele é autor dos livros O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, publicados pela editora Record, que anunciou no final de julho que não renovaria o contrato com ele.