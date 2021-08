Parte do acordo da Vale vai para produção de vacina da UFMG e hospitais

Distribuição de parte dos R$ 37,6 bilhões do acordo da Vale foi anunciada em solenidade realizada ontem na Assembleia Legislativa (foto: VICTOR OLIVEIRA/ALMG)







A Assembleia Legislativa de Minas Gerais anunciou ontem a destinação de R$ 84,5 milhões dos R$ 37,6 bilhões pagos pela Vale por causa do rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai ficar com R$ 30 milhões para o desenvolvimento da SpiN-Tec, vacina contra a COVID-19. Os projetos beneficiados são relacionados ao auxílio de pessoas em situação de vulnerabilidade social e à saúde. O Hospital da Baleia receberá R$ 9,5 milhões e o Instituto Mário Penna, que ampara portadores de câncer, R$ 5 milhões. A Rede Cuidar, que abriga projetos ligados ao Sistema Único da Assistência Social (Suas), ficará com R$ 25 milhões. Há ainda R$ 10 milhões repassados ao fomento do Bolsa Reciclagem. Para projetos em prol da população de rua, serão destinados R$ 5 milhões.





No início deste mês, a UFMG foi à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) protocolar pedido para a realização de testes clínicos sobre o imunizante contra COVID-19. A ideia é utilizar os R$ 30 milhões para subsidiar parte do processo, que envolve três fases de exames. "Esperamos que, a partir desses estudos, a gente possa pensar em uma estrutura que precisamos formar para que Minas possa contribuir, da mesma forma que outros estados, para que o Brasil se torne autossuficiente na produção de vacinas humanas e animais", disse a reitora da universidade, Sandra Goulart, em alusão ao papel feito por Instituto Butantan e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no desenvolvimento das injeções.





Segundo a reitora, ainda não há prazo para resposta da agência reguladora. "Nossa equipe está conversando com a Anvisa e providenciando as informações. É algo que leva tempo, mesmo, pela responsabilidade que a Anvisa, uma instituição muito séria e responsável, tem. A gente aguarda, mas enquanto isso, vamos preparando todos os estudos e o que precisa ser feito. Não estamos parados, mas trabalhando em outras frentes", explicou.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já se comprometeu a arcar com outros R$ 30 milhões para a SpiN-Tec. A UFMG trabalha para ampliar o seu centro de estudos vacinais. A PBH, inclusive, doou um lote para a construção de um espaço para testes. "A nossa expectativa é que (o estudo de vacinas) possa ser ampliado para além da COVID-19. Já temos estudos sobre zika, chikugunya, vacinas de vários tipos e, também, outros estudos medicamentosos", completou Sandra, que destacou o fato de a UFMG ser responsável por uma das três vacinas nacionais mais adiantadas.





Para regular os repasses às entidades beneficiadas, a Assembleia aposta em envios diretos, modelo adotado na entrega da emenda de R$ 1,5 bilhão encaminhada às 853 prefeituras. Os R$ 84,5 milhões serão fatiados em três parcelas: a primeira, será encaminhada em agosto. A segunda, em janeiro do ano que vem. A última, em julho. O projeto de ratificação do acordo com a Vale chegou ao Legislativo em fevereiro. Após rodadas de debate, o texto foi aprovado pouco antes do recesso de meio de ano, com modificações feitas pelos parlamentares. "Embora alguns nos critiquem pelos cinco meses de discussão, fizemos uma escolha. Escolhemos os mais carentes, atendidos pelo SUS, sem plano de saúde e, muitas vezes, sem a condição de tratamento adequado e rápido de doenças", disse o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus.

Hospital da Baleia receberá R$ 9,5 milhões, que serão aplicados em atendimento de hemodiálise (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A.PRESS 20/8/20)

Recursos para Mário Penna e Baleia

O Hospital da Baleia ficará com R$ 9,5 milhões. As fatias que cabem a cada entidade beneficiada serão entregues em três parcelas. O dinheiro chegará à casa de saúde em boa hora, ajudando a ampliar os atendimentos de hemodiálise. A ideia é iniciar obras de melhorias na infraestrutura do centro de nefrologia, além da aquisição de equipamentos e móveis. A diretora-presidente da instituição, Teresa Paes, diz que o dinheiro pode ajudar a diminuir a fila de espera dos pacientes que precisam filtrar o sangue. "Vamos passar de 70 cadeiras de hemodiálise, em três turnos, para 105 cadeiras. Isso vai representar 100 mil sessões por ano. É um número muito expressivo, que vai poder ajudar muita gente. O paciente com problema renal crônico, ou faz hemodiálise, ou vai para o transplante", diz ela.





Para o Hospital Mário Penna, também na capital mineira, irão 5 milhões. Referência em acolhimento de pessoas com câncer, a instituição faz cerca de 1 mil atendimentos ao dia. Com o surto de COVID-19, a unidade passou a atender casos suspeitos da infecção. "Durante a pandemia, tivemos que paralisar parte do atendimento oncológico, que será retomado agora", esperança Marco Antônio Leite, presidente da casa de saúde.





A Rede Cuidar, que sustenta os programas ligados ao Sistema Único de Assistência Social (Suas), foi contemplada com R$ 25 milhões. Em tempos de subfinanciamento, a verba extraordinária é sinônimo de fôlego. "Os gestores municipais estão isolados pela ausência dos governos federal e estadual, que são corresponsáveis pela política de assistência social", lamentou o vice-presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, José Crus.





Para auxiliar as pessoas sem moradia, vão ser encaminhados R$ 5 milhões ao Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua (Comitê PopRua), ligado ao poder Executivo estadual. O grupo vai definir a destinação do dinheiro em conjunto com o governo, mas a defesa é por políticas públicas que auxiliem os acolhidos na retomada da dignidade. O pensamento, segundo Cristina Bove, da coordenação da Pastoral do Povo de Rua, é articular programas que, além de ajudar a emancipar os que não têm lar, proporcionem alguma humanidade aos desamparados.





"A grande ausência é de recursos para políticas de habitação e incentivos ao trabalho e renda. São dois eixos prioritários. Há outro, que é a higienização das cidades: em todas elas, temos visto a retirada compulsória de pessoas (das ruas). A gente entende que, em vez disso, tem que ser dadas oportunidades. Inclusive, possibilidades de higienização e água potável. Isso traz dignidade", pediu.





Cristina lembrou que os impactos econômicos da pandemia levaram muitos cidadãos ao desalento. "É incontável o número de pessoas que têm ido para as ruas por causa da retração do trabalho formal e do desemprego. Isso tira a capacidade de pagar o aluguel. Em todas as cidades, há crescimento da população de rua, vivendo em situação de extrema vulnerabilidade".





Outros R$ 10 milhões serão empenhados nos pagamentos do Bolsa Reciclagem, verba que incentiva as associações e cooperativas de catadores. O auxílio é fundamental para os trabalhadores que separam materiais como vidro, papel, plástico e metal. Luiz Henrique Silva, da Coordenação do Movimento Nacional dos Catadores, projeta a regularização dos repasses. De acordo com ele, a verba do acordo com a Vale vai zerar as dívidas do poder público com boa parte das associações do setor. "A maioria das cooperativas de catadores teve que ser fechada devido ao risco (de contaminação). A situação, que já era crítica, ficou caótica. Os índices (da COVID-19) vêm melhorando nos municípios e, gradativamente, vamos voltando ao trabalho, mas a situação ainda está muto difícil", salientou.