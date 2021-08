CPI da COVID em BH quer o depoimento de ex-chefe de gabinete de Kalil

Vereadores agendaram o depoimento de Adriana Branco para o dia 26 deste mês (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Os vereadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito () daem, conduzida pela Câmara Municipal, aprovaram, nesta quinta-feira (12/8), pedido para a tomada do depoimento de Adriana Branco, ex-chefe de gabinete do prefeito Alexandre Kalil (PSD). Atualmente, ela é responsável pela Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação.



A intimação de Adriana foi sugerida por Professor Juliano Lopes (Agir, partido outrora chamado de PTC). Segundo ele, o depoimento é necessário por ter sido ela a chefe do escritório de Kalil em março de 2020, quando o poder Executivo municipal decretou estado de calamidade pública por causa da pandemia.



"A senhora secretária é peça fundamental para elucidar os questionamentos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo em vista sua atuação direta nas medidas sanitárias adotadas no município, como fica evidenciado pelas portarias por ela assinadas", lê-se em trecho do ofício apresentado pelo vereador à CPI.



O depoimento de Adriana Branco foi agendado para 26 de agosto. Tida como um dos "braços direitos" do prefeito, trabalhou com Kalil nos tempos em que ele ocupou o Atlético. Depois, passou a integrar a equipe da administração belo-horizontina.

'Conselheiro' do prefeito presta depoimento

Nesta quinta, os parlamentares conversaram com o infectologista, integrante do Comitê Extraordinário instituído por Kalil para enfrentar o coronavírus. O grupo, voluntário, é composto por médicos que auxiliam na tomada de decisões sobre o surto viral.Aos vereadores, Starling explicou que o comitê tem caráter meramente consultivo."Não é função do comitê fiscalizar. Nossa função é orientar. Não é fiscalizar comércio e escola. Somos orientadores de princípios técnicos. Nossa recomendação é de redução de mobilidade social", pontuou.Em determinado momento, ele foi questionado por Flávia Borja, do Avante, sobre a existência de possíveis omissões da prefeitura ante a pandemia."Não posso afirmar isso. Não é função minha julgar e fiscalizar. Essa é uma função da senhora", respondeu.