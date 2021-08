Votação mais célere da reforma política é aprovada pelo plenário da Câmara

Um requerimento para acelerar a votação da reforma política no plenário da Câmara foi aprovado agora por 287 votos a favor e 51 contrários. O pedido era para pular a pausa regimental de duas sessões após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na comissão especial antes da análise no plenário.



A reforma entrou na pauta de votação desta quarta-feira, 11. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), interrompeu abruptamente a sessão que votava mudanças no texto da medida provisória 1.045, que trata de questões trabalhistas, para anunciar a apreciação da mudança política.



"Em reunião majoritária dos lideres da base, os parlamentares pediram para que fosse votada imediatamente em plenário a proposta de reforma eleitoral", anunciou Lira.



A maioria dos partidos de oposição, com exceção do PCdoB, e alguns de centro, como MDB, tentam barrar a votação. Dez legendas entraram em obstrução na votação desse requerimento.