Senadores da CPI vão propor projeto para anular sigilo da Covaxin

Senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid vão protocolar um projeto de decreto legislativo no Senado para anular os atos do Ministério da Saúde que negaram acesso a documentos sobre a compra da vacina indiana Covaxin, alvo da CPI, impondo sigilo aos dados.



O projeto foi anunciado pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), durante reunião da comissão nesta quarta-feira, 11. A proposta será assinada por Renan e pelo presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), além de outros integrantes da comissão de investigação. Um projeto de decreto legislativo precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara para anular os atos do Executivo.