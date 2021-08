Prefeitos de Uberaba e Uberlândia se encontram para fortalecer parceria

Mesmo se recuperando de uma cirurgia nos olhos, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, recebeu a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), foi a Uberlândia nesta segunda-feira (9/8) para se encontrar com o prefeito Odelmo Leão (PP) no Centro Administrativo Virgílio Galassi e fortalecer a parceria entre as duas cidades, que são consideradas polo de desenvolvimento em Minas Gerais. Este foi o primeiro encontro presencial entre os prefeitos, desde o início de seus mandatos. A prefeita de, Elisa Araújo (Solidariedade), foi a Uberlândia nesta segunda-feira (9/8) para se encontrar com o prefeito Odelmo Leão (PP) no Centro Administrativo Virgílio Galassi e fortalecer a parceria entre as duas cidades, que são consideradas polo de desenvolvimento em Minas Gerais. Este foi o primeiro encontro presencial entre os prefeitos, desde o início de seus mandatos.

“Falamos sobre as ações de fortalecimento do pleito para infraestrutura regional do Triângulo e Alto Paranaíba e aproveitamos para falar sobre a reestruturação da Agência de Desenvolvimento Regional e reativação do G70 - grupo que reúne prefeitos eleitos de 70 municípios (do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba”, declarou a prefeita de Uberaba, por meio de nota.

A prefeitura de Uberaba foi questionada pela reportagem sobre quais foram estas ações de fortalecimento do pleito para infraestrutura regional que foram discutidas e qual foi o resultado da reunião.

Por meio de nota, Uberaba respondeu que o intercâmbio entre os municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é importante para o avanço. “Somos as principais regiões de Minas Gerais em desenvolvimento e o Governo Municipal acredita que a parceria com os outros municípios é positiva para todos.



A reunião foi positiva e seguimos as tratativas com os prefeitos com o objetivo de avançar e trazer mais desenvolvimento para as cidades e oportunidades para a população com a geração de emprego e renda”, diz a nota.

A reportagem também questionou se há previsão de um novo encontro entre os prefeitos, mas não obteve resposta.

Além dos prefeitos das duas maiores cidades do Triângulo Mineiro, participaram do encontro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, Rui Ramos; o assessor de Assuntos Regionais do Gabinete, Caio Presotto; a secretária executiva da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale), Vanessa Silva Faria; o prefeito de Veríssimo, Luiz Carlos da Silva; a secretária de Governo de Uberlândia Ana Paula Procópio Junqueira e o secretário de Gestão Estratégica de Uberlândia, Raphael Silveira.

Ex-prefeito de Uberaba avaliou as suas relações com os ex-prefeitos de Uberlândia e com o prefeito reeleito

Afim de apurar quantos e como foram os encontros entre os prefeitos das cidades na última gestão da prefeitura de Uberaba e se foram produtivos para a cidade, a reportagem procurou o ex-prefeito Paulo Piau.

Inicialmente, o ex-prefeito de Uberaba, por dois mandatos (de 2012/2015 e 2016/2020), fez questão de elogiar a visita da prefeita Elisa ao prefeito Odelmo. ‘Só tenho a elogiar pela busca da integração regional. Espero que haja a retribuição da visita”.

Segundo Piau, antes e durante os seus 8 anos de mandato experimentou uma excelente relação com ex-prefeitos de Uberlândia.

“Com Virgílio Galassi (quatro vezes prefeito de Uberlândia), desenvolvemos juntos o Plano de Desenvolvimento Regional do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, que hoje se transformou na Agência de Desenvolvimento Econômico do Triângulo e Alto Paranaíba (projeto em andamento)”, contou

Piau também disse que teve uma excelente relação com outro ex-prefeito de Uberlândia, o Paulo Ferola.

E além disso, o ex-prefeito de Uberaba também destacou como boas as relações que teve com o atual prefeito Odelmo Leão, que foi reeleito, assim como o ex-prefeito Gilmar Machado. “Lutamos muito para implantação do Projeto Região Metropolitana do Triângulo e Alto Paranaíba”.

Com relação as possíveis rusgas entre as cidades, Piau traduziu isto como concorrência natural.

“Pois quem não quer na sua cidade bons projetos.

Eu gostaria que a sede do Grupo Algar fosse em Uberaba, mas tenho certeza que Uberlândia gostaria de ter lá o CSC da Mosaic e por aí vai”, comentou.

Para Piau, atualmente, há dois instrumentos importantes para o desenvolvimento regional entre os municípios que são o Aeroporto Regional/Internacional e a implementação da Agência Regional de Desenvolvimento Econômico. “Os quais definem a chamada internacionalização do Triângulo e Alto Paranaíba. E sobre estes dois projetos em andamento, não há ainda a sinergia necessária entre Uberaba e Uberlândia”, concluiu.