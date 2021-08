Doria contrata Tomás Covas, filho de Bruno Covas, para estágio no governo

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o governador João Doria (PSDB) anunciou que Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), vai começar nesta terça-feira, 10, um programa de estágio "por todas as áreas" do governo. Na gravação, o tucano aparece ao lado do estudante do ensino médio, que ontem completou 16 anos.



"Tomás já é um homem, um menino homem, sereno e maduro como o pai, sensível e dedicado às boas causas", disse o governador.



Procurada, a assessoria do governador disse que Tomás vai atuar inicialmente de forma direta com o governador e participará até de reuniões do secretariado. A ideia é que o adolescente também acompanhe a rotina do secretário de Doria, Wilson Pedroso, do chefe da Casa Civil, Cauê Macris, e em seguida passe pelas áreas de finanças e secretaria de governo.



A assessoria do Palácio dos Bandeirantes não informou, porém, em que setor da administração se encaixa esse modelo de estágio, qual será o salário e como Tomás vai conciliar a rotina no governo com o colégio e os estudos.



Na campanha de 2020, Tomás foi uma presença constante ao lado de Bruno Covas desde o início. O jovem esteve em todos os debates e participou do primeiro programa do horário eleitoral. Na ocasião, disse ao Estadão que pretende entrar na juventude do PSDB quando fizer 17 ou 18 anos. "Eu tenho vontade de fazer política", afirmou.



Antes de entrar na política, Bruno Covas, que é neto do ex-governador Mário Covas, também fez um "estágio", mas foi assessor da liderança do PSDB na Assembleia Legislativa. O jovem Tomás é visto como uma promessa no partido.