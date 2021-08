Crise política impõe alto custo à recuperação da economia

Com insegurança no campo político e seus efeitos sobre a economia, rumos do dólar, inflação e das bolsas preocupam (foto: Miguel Schincariol/AFP - 19/12/17)

Brasília – As ameaças que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) têm feito em referência às eelições de 202 e que agravam a crise aberta com o Supremo Tribunal Federal (STF) podem custar caro ao equilíbrio do setor público e às medidas de retomada da economia, elevando a insegurança no mercado financeiro e entre investidores. Consequentemente, o dólar sobe e pressiona a inflação, que já está alta em razão da crise hídrica e da retomada global. O apetite do dragão, por sua vez, aumenta o trabalho do Banco Central, que também sinalizou maior preocupação com a piora nas contas públicas.

O chamado custo Bolsonaro é um dos fatores que contribui para o BC ampliar o ritmo de alta da taxa básica da economia (a Selic, que remunera os títulos do governo no mercado financeiro e serve de referência para as operações nos bancos e no comércio). Na última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, elevou a Selic em 1 ponto percentual, para 5,25% ao ano. Na ocasião, a autoridade monetária mudou o discurso e reconheceu que a inflação não é temporária. Reforçou, ainda, os temores de aumento do risco fiscal devido ao aumento das incertezas domésticas.

Toda alta na taxa básica de juros (Selic) tem um custo, e ele se reflete diretamente no aumento do endividamento do governo. Após a decisão do Copom, as apostas de especialistas para a Selic no fim do ano passaram para 7,5% e 8%, com a possibilidade de os juros básicos subirem para 8,5% ao ano em 2022. Algumas previsões para a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ultrapassam 7% para 2021, bem acima do teto da meta, de 5,25%. E, para 2022, também tendem a se aproximar do teto da meta no ano que vem, de 5%.

A decisão do BC reforça o cenário de preocupação com a crise políticia a partir para o descontrole fiscal, com medidas inconstitucionais, como o adiamento do pagamento de precatórios – dívidas judiciais da União – e a burla do teto de gastos. Sergio Vale, economista da MB Associados, avalia como correta a decisão do BC de apertar o ciclo monetário diante da piora do cenário macroeconômico.

“Mesmo inflação sendo de oferta, a contaminação das expectativas para os meses seguintes tende a aumentar. A inflação mais elevada pode aumentar a inércia e o BC precisa evitar que uma inflação mais elevada em 2022”, afirma. Em relação à piora no cenário por conta da nova crise institucional, ele considera que o BC só atuará indiretamente.





Risco fiscal Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust, destaca que o mercado está ancorado na regra do teto e na trajetória do deficit primário. O risco fiscal havia sido deixado de lado devido ao aumento do custo de vida. “A inflação mais alta eliminou o risco de descumprimento do teto. Ela ajudou a melhorar a arrecadação, e o risco acabou saindo do radar do mercado. Agora, ele voltou, porque começamos a olhar para 2022, quando a arrecadação não deverá ser tão boa. Para piorar, entrou nesse cenário mais uma crise institucional”, alerta.

“A crise política que estamos enfrentando, sem dúvida, exerce uma influência sobre as decisões da autoridade monetária. Até certo modo ou certo ponto, essa crise política também ameaça o risco fiscal do país, que nunca desapareceu do radar totalmente. Quem analisa com cuidado a economia brasileira sabe que isso é uma questão fundamental e complexa”, explica o economista José Júlio Senna, ex-diretor do Banco Central e chefe do Centro de Estudos Monetários do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

Investidores estrangeiros se retraem

Em meio ao aumento das incertezas políticas no Brasil e à expectativa de mudança na política monetária dos Estados Unidos, especuladores estrangeiros estão reposicionando investimentos em mercados emergentes. Apenas em julho, a retirada de investidores não residentes da B3, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, somou R$ 8,2 bilhões. Foi o primeiro mês negativo desde março, quando saíram R$ 4,6 bilhões em meio à segunda onda da COVID-19.

A expectativa, daqui para frente, é de piora no quadro fiscal. É preciso considerar, avaliam analistas, que a dívida pública bruta do Brasil é quase o dobro da média dos países emergentes e as contas públicas estão no vermelho desde 2014. Logo, quando o governo não consegue registrar superavit primário, a dívida pública tende a crescer e pode ficar insustentável se não houver medidas fiscais responsáveis.

Na avaliação de Luis Otavio de Souza Leal, economista-chefe do Banco Alfa, o BC precisa impor um viés de alta nas projeções de alta da Selic devido à deterioração fiscal. “O próprio BC diz isso no comunicado quando fala que o balanço de riscos é assimétrico para cima por conta da questão fiscal”, avalia. Para ele, o risco Bolsonaro já está precificado pelo mercado. “O problema é que, com a necessidade dessa PEC dos precatórios, abriu-se uma Caixa de Pandora perigosa”, conta. (RH)