Novas ameaças e aglomerações marcam visita de Bolsonaro a Florianópolis

Florianópolis – Ataques, ofensas e acusações marcaram o segundo dia de visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a Santa Catarina. O chefe do Executivo desembarcou em Florianópolis na manhã de ontem e foi conduzido na carroceria de uma caminhonete até o local de largada de motociata organizada por apoiadores. De acordo com o artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro, o transporte de passageiros na parte externa de veículos é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e a inclusão de sete pontos na carteira do condutor.

Bolsonaro e os apoiadores percorreram diversas ruas da capital catarinense. A motociata foi interrompida por três vezes para que o presidente se dirigisse ao público, provocando aglomerações. Sem máscaras de proteção e desrespeitando as regras de distanciamento social em vigor no estado, o chefe do Executivo voltou a disparar ataques contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a defender o voto impresso e auditável.

Embora não apresente provas, o presidente mantém a campanha contra o sistema eleitoral brasileiro. “Venho advertindo que temos que ter eleições limpas no Brasil. Quem não quer eleições limpas e contagem pública de votos pode ser tudo, mas não é democrata, e quem não é democrata não tem espaço no nosso Brasil”, afirmou. “Querem decidir as coisas no tapetão”, acusou Bolsonaro, eleito seis vezes por meio do voto eletrônico (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018), das quais cinco como deputado.

Durante o passeio em Florianópolis, após atacar o processo eleitoral, ele se voltou contra a Suprema Corte. “Quem decide as eleições são vocês. Não vai ser um ou dois ministros do STF que vão decidir o destino de uma nação. Quem tem legitimidade, além do presidente (da República), é o Congresso Nacional”, disse.

Bolsonaro mantém as investidas contra o STF, apesar da reação do presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Na quarta-feira, depois de uma série de afirmações agressivas do chefe do Executivo contra magistrados do Supremo e de ele ter afirmado que poderia agir “fora das quatro linhas da Constituição”, Fux desmarcou reunião agendada entre os chefes dos três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário.





liberdade de expressão O presidente do STF criticou a disseminação de informações inverídicas e afirmou ter alertado o presidente sobre os “limites do direito da liberdade de expressão.” Com a popularidade cada vez mais baixa e o crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto para 2022, Bolsonaro incluiu o petista entre os seus alvos. “Centenas de pessoas por dia fogem do paraíso socialista da Venezuela. Nós sabemos como aquele regime começou, quem apoiou aquele regime, não preciso dizer que é o bandido de nove dedos”, disse Bolsonaro.

Sob gritos de “Lula ladrão” e “Fora STF”, Bolsonaro insinuou que as “fraudes” no processo eleitoral teriam apoio do ex-presidente. “O ladrão de nove dedos e seus amigos é que vão contar os votos dentro de uma sala secreta”, concluiu Bolsonaro.